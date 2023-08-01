Полицейский и очевидец спасли тонувших на реке Обь подростков в Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Кривошеинском районе Томской области полицейский и очевидец спасли тонувших в реке Обь девушку и юношу. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В спасении утопавших участие принимал государственный инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД ОМВД России по Кривошеинскому району Томской области старший лейтенант полиции Иван Белевич.

«Находясь в отпуске, полицейский со своей семьёй отдыхал на реке Оби в районе села Кривошеино. Неожиданно он услышал крик о помощи. Страж правопорядка, подбежав ближе к реке, увидел в воде троих человек, двое из которых начинали тонуть», — говорится в сообщении.

Полицейский бросился в воду и вытащил на берег 16-летнюю девушку. В это время неравнодушный житель помог выбраться на сушу юноше.

После спасения пострадавших передали врачам скорой помощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.