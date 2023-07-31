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Происшествия31 июля 2023 10:15

Женщина утонула во время купания в реке Чулым в Томской области

Женщине было 46 лет
Алёна Мищенко
Фото: СУ СК по Томской области

Фото: СУ СК по Томской области

В селе Тегульдет Томской области женщина утонула во время купания в реке Чулым. Следователи проводят проверку, сообщает региональное ведомство.

По предварительным данным, 30 июля 46-летняя женщина утонула во время купания в старице реки Чулым в селе Тегульдет Тегульдетского района.

По данному факту зырянским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Верхнекетском районе Томской области утонул 10-летний мальчик в затоне реки Кеть.

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