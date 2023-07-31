Гроза, дожди и сильный ветер сохранятся в Томской области до 2 августа

В Томской области объявлено оперативное предупреждение из-за ухудшения погоды Фото: Ксения Высотина

В Томской области сохранятся неблагоприятные погодные условия с 1 по 2 августа, сообщили в томской поисково-спасательной службе.

«Оперативное предупреждение. С 1 по 2 августа ожидается дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, возможен град. Усиление ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ухудшения погодных условий с 29 по 31 июля.