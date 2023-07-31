«В отпуске прислушивался, не летит ли дрон»: жительница Томской области рассказала о службе сына-артиллериста на СВО

Парабелец имеет медаль "За боевые отличия" и благодарность от Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ за образцовое выполнение боевых заданий. Фото предоставлено героем публикации

Семью жительницы села Парабель Татьяны многие называют удивительной: имея двух родных детей, женщина завела еще 9 приемных. Четверо уже стали взрослыми, среди них и 28-летний Константин (имя изменено). О том, как парень служит сегодня в артиллерийских войсках, многодетная мать рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск».

«Я сама человек патриотичный, стараюсь показывать детям пример своим поведением, отношением к Родине. С детства Костя посещал военно-спортивные лагеря, был командиром поисковой группы на раскопках», - рассказывает Татьяна.

Когда подростку исполнилось 14 лет, он по собственной инициативе пришел в военкомат, чтобы уточнить, есть ли он в списках. Мальчик опасался, что его по ошибке не призовут в армию.

С 2015 по 2016 год Константин проходил срочную службу в Дагестане, был связистом.

«Сначала в спортроту хотели определить, он высокий и крепкий, или в музроту, так как окончил музыкальную школу. Но Костя сказал: «Только в Дагестан». Там получил награду Черный крест. Уходили они вместе с приемным сыном, но служили в разных местах», - вспоминает собеседница издания.

В гражданской жизни Константин отучился на автомеханика, а также на повара 3-го разряда. В конце сентября 2020 года вернулся к военной службе: заключил контракт и уехал в Чебаркуль, попал в артиллерийскую бригаду.

Татьяна вспоминает, что в войсках Константин лучше остальных своих сослуживцев справлялся с бытовыми проблемами.

«Там же условия какие – все строго, лес рубить нельзя. И на полигоне то же самое. Собирали сухостой, поваленные деревья. Ребята с завистью на него смотрели, когда он говорил, как и что делать. Он хоть хлеб испечь, хоть бензопилу отремонтировать», - с гордостью рассказывает о сыне парабельчанка.

В декабре 2021 года Конастантин позвонил матери и сказал, что они с ребятами съехали с квартиры, вещи оставили у сослуживцев. На все вопросы он ответил: «Зачем тебе это знать?». Татьяна начала искать информацию в интернете и поняла, что на границе с Донбассом накапливают войска.

19 февраля 2022 года Константин предупредил маму: «Завтра идем на причастие, затем сдаем телефоны. Когда появится возможность, выйду на связь». И пропал аж до 8 марта. Женщина мудро отнеслась к происходящему, не паниковала.

«Он никогда не говорит, где находится. Но зачем я буду дергаться и впадать в истерику, раньше времени что-то искать? Человек в таких серьезных, военных, условиях. Вот когда он позвонил – расплакалась», - поделилась Татьяна.

В первый раз Константин приехал на Родину в отпуск в июле 2022 года. Второй раз – в апреле 2023-го – сделал это сюрпризом. Утром набрал маме, она удивилась, что звонок поступил в столь ранний час по московскому времени. Парень не признался, что уже находится в Томске. Затем доехал до Парабели и пришел в цех, где Татьяна с односельчанками плетут маскировочные сети. Счастливая мама еле удержалась от слез.

Почти вся семья Татьяны помогает участникам СВО: дети тоже плетут маскировочные сети. Фото предоставлено героем публикации

Как отметила парабельчанка, пребывание в горячих точках заметно изменило мировосприятие Константина.

«Все ценится гораздо выше. Вот мы обычно уезжаем в православный лагерь в Калтай с детьми по очереди, сменами, а Костя попросил, чтобы все дома остались. Соскучился. Приехал, купил братьям здоровенный телевизор», - говорит Татьяна.

Женщина привела еще один пример повышенного внимания Константина к близким. Недавно сын попросил женщину посчитать, сколько обойдется трехдневная поездка для всей семьи в Новосибирск. Сказал, что также вышлет деньги на поход в зоопарк и другие экскурсии.

Находясь в отпуске, молодой человек совсем немного рассказывал матери о службе – в основном, лишь о том, что касается быта. Например, как ездят закупаться продуктами, как попрошайничают местные ребятишки.

Еще одно наблюдение сельчанки – после пребывания в зоне СВО парень долго не мог перестроиться на условия мирной жизни. Так, практически ежедневно он прислушивался к звукам – не летит ли дрон. Просил родных говорить негромко.

По запросу Константина и его сослуживцев парабельцы изготавливают масксети. Фото предоставлено героем публикации

«Сына я всегда просила, чтобы прилагал все усилия для сохранения в себе человека. Не проявлял ненужной агрессии даже к противоположной стороне. Он когда приезжал, на исповедь ходил. Откровенно и со мной поговорил – уверил, что, как правило, ребята понимают, что там такие же парни, как они. Многие понимают цену жизни с обеих сторон», - поделилась женщина.

Татьяна добавила, что во время проведения спецоперации ее сына наградили медалью «За боевые отличия». Есть у парабельца и благодарность от Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина со словами: «За образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга». Константин получил ее осенью 2022 года, являясь младшим сержантом, заместителем командира взвода.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на СВО земляку-мотострелку передали на воспитание двух щенков