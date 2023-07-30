Большой фестиваль еды прошел в Томске в минувшую субботу

На фестивале прошла пенная вечеринка. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

В минувшую субботу, 29 июля, на нижней террасе Лагерного сада состоялся большой фестиваль еды «Пикник фест». Праздник длился с 12.00 до 20.00. Взрослых и детей на фестивале ждала масса развлечений.

На празднике были развлечения для детей и взрослых. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

Среди гостей праздника разыграли ценные призы. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

Праздник длился восемь часов. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

На фестивале выступала кавер-группа. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

Кульминацией праздника стало выступление Татьяны Овсиенко. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

Для гостей праздника устроили веселую пенную вечеринку. Для томичей выступала Татьяна Овсиенко, также на празднике пела кавер-группа.

На «Пикник фесте» проходил розыгрыш ценных призов, а также соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка с дегустацией для всех желающих.