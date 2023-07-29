Семейный праздник «Пикник фест» проходит на нижней террасе Лагерного сада в Томске

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

На нижней террасе Лагерного сада в Томске 29 июля проходит семейный праздник «Пикник фест». Мероприятие началось в 12:00 и продлится до 20:00, передает корреспондент «КП-Томск» с места события.

Гостей праздника ждет много развлечений для детей и взрослых, конкурсы и подарки, а также пенная вечеринка. Можно будет играть в настольные игры и смастерить поделку.

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

"Пикник фест" проходит на нижней террасе Лагерного сада Фото: Ксения Высотина

С 13:00 до 14:00 пройдут соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка. Все желающие смогут бесплатно попробовать приготовленное мясо, которое предоставила «Межениновская птицефабрика».

На фестивале горожан ждет кавер-группа из Томска, а в 19:00 для томичей выступит известная российская певица Татьяна Овсиенко.

Напомним, что в 18:00 магазин техники King Store разыграет новенький IPhone. Для участия необходимо приобрести аксессуар от 100 рублей и присутствовать во время розыгрыша на мероприятии. В розыгрыше могут принять участие люди достигшие 18 лет.

"Пикник фест" проходит в Томске Фото: Ксения Высотина