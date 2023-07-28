«Где отдохнуть недорого»: в Томской области можно провести досуг за 750 рублей в сутки

Менее тысячи рублей в день заплатит любитель компаний при совместной аренде коттеджа Фото: Андрей АБРАМОВ

У томичей, которые еще не успели отдохнуть летом и не желают отправляться в дальние поездки, есть возможность провести свободное время в родной области. Во сколько в 2023 году обойдется организовать досуг неподалеку от дома - выясняла «Комсомольская правда – Томск».

Рядом с домом

В данный момент забронировать свободные места на август предлагают базы отдыха, отмеченные на карте сервиса «2ГИС». Самый доступный тариф, который удалось найти изданию – 700 рублей с человека за ночь в комплексе отдыха и спорта, расположенном в лесопарковой зоне у Академгородка. В стандартный 2-местный номер можно будет заехать в 20:00 и выехать в 10:00 следующего дня. В комнате есть односпальные кровати, телевизор, зеркало, стол и шкаф.

750 рублей за сутки заплатит постоялец базы отдыха в поселке Заварзино - в 12-ти километрах от Томска. Предлагается проживание в гостинице, можно пользоваться беседкой и мангалом.

Чуть дороже, 866 рублей за человека, обойдется отдых любителям больших компаний. В районе Басандайки они могут снять коттедж за 13 тысяч рублей в сутки с понедельника по четверг, раскидав эту сумму на отдыхающих. Если людей приедет больше, дополнительно за каждого гостя придется доплатить по 500 рублей. Вместимость помещения – 20 человек. Тариф предполагает пользование баней и беседкой.

Подобные предложения для компаний есть и на других базах отдыха, однако там пребывание обойдется несколько дороже.

Фото: Вадим ПОПОВ

Менее выгодно можно отдохнуть в санаториях. Например, в поселке Ключи стоимость проживания от 5 дней без лечения составит 4 200 рублей с человека в сутки.

Соседние регионы

Тем, кто готов оплачивать дорогу, но не хочет ехать далеко, одно из популярных агентств Томска предлагает отдохнуть в Новосибирской области. Туроператор сразу предупредил по телефону, что о наличии свободных мест станет известно по запросу в день обращения. Отдых для двоих недалеко от Обского моря от 6 ночей обойдется минимум в 28 тысяч рублей.

По данным оператора, сейчас точно есть в наличии свободные номера в одной из загородных резиденций Новосибирска. За такой же период проживания в ней двое отдыхающих заплатят 91 400 рублей.

На Алтае на данный момент занято порядка 90% мест отдыха. Однако подобрать свободные номера в августе все-таки получится. Как сориентировал консультант, отдых на двоих там будет стоить от 50 тысяч рублей.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Отдых в других регионах России

Столько же в последний месяц лета заплатят двое и за недельный отдых в отеле Казани. Как пояснил оператор, это одно из самых доступных направлений с прямым перелетом из Томска.

Для сравнения – те же условия в Санкт-Петербурге будут стоить от 64 тысяч рублей.

В такие пакеты входят перелеты, завтраки и само проживание.

Как подчеркнули в агентстве, желающим сэкономить будет выгодней оформлять отдых именно через фирмы, поскольку их тарифы включают эксклюзивные скидки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в летних лагерях региона организовали бесплатный отдых для детей участников СВО.

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