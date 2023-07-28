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Общество28 июля 2023 7:40

В Томской области объявлено штормовое предупреждение с 29 по 30 июля

Штормовое предупреждение объявлено из-за ливня, грозы, града и сильного ветра
Алёна Мищенко
Фото: Юлия Ткаченко

Фото: Юлия Ткаченко

В Томской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося сильного ухудшения погодных условий. Об этом сообщает томская поисково-спасательная служба.

Так, с 29 по 30 июля в регионе ожидается дожди, грозы, ливни, град, а также шквалистый ветер до 17-22 м/сек.

В это время жителям жителям регионе при нахождении на улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

Напомним, что с 28 по 31 июля по региону сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса и ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Томичам необходимо соблюдать меры безопасности.

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