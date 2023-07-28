«В полку прибыло»: мотострелок из Томска завел на СВО сразу двух щенков

Фото: ОНФ по Томской области

Боец с позывным Ярый служит в мотострелковых войсках на Донбассе. Несмотря на то, что сегодняшнее занятие парня никак не связано с его гражданской специальностью, он и на СВО проявляет талант общения с животными. Дело в том, что в мирной жизни Ярый по профессии кинолог. Как попали к нему на воспитание маленькие щенки, журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказали в местном отделении «Народного фронта».

«Двух пушистых 3-месячных потеряшек военные нашли на передовой несколько недель назад. Зная, что Ярый -профессиональный кинолог, они принесли ему малышей. Наверняка щенки не выжили бы без присмотра», - рассказывает координатор по организационной работе регионального исполкома «Народного фронта» Людмила Тренина.

Светлого щенка назвали Бостон Кременной, коричневого – Грета Кременная. По словам самого Ярого, сослуживцы не просто принесли ему этих собак, а передали их на обучение. Свободного времени на передовой у кинолога мало, однако он умудряется успевать воспитывать новых подопечных. Боец прислал запись, на которой видно, как он учит малышей выполнять команды.

Кинолог с позывным Ярый воспитывает найденных на СВО щенков. Фото: ОНФ по Томской области

«Готовя щенков с учетом своих знаний и опыта, наш земляк уже оформил им ветеринарные паспорта. Пока что они живут в месте дислокации подразделения, в котором служит томич. Парни уже начали подыскивать пушистикам хозяев из местных, чтобы пристроить в самые добрые руки», - делится Людмила.

История с щенками – далеко не единственный случай спасения животных сибиряками в зоне проведения специальной военной операции. Весной прямо на линии огня боец с позывным Тропа обнаружил раненую овчарку. Ее вылечили и оставили в том подразделении, где служат 80% томичей. Собака оказалась настоящей защитницей – за километр слышит звук вражеских дронов и оповещает об опасности парней.

«Овчарке по кличке Немец, как и другим животным, поселившимся в подразделениях вместе с томичами, мы регулярно отправляем подарки вместе с гуманитарными грузами. Вкладываем корм, поводки и игрушки», - говорит Людмила Тренина.

Презенты от волонтеров получал и кот Патрон, которого пару месяцев назад приютил командир танковой бригады - боец с позывным Гомер. «Комсомольская правда – Томск» уже рассказывала о шефстве над котом, получившим боевую кличку.

Фото: ОНФ по Томской области

«Есть хорошие новости. Патрону нашли хозяев, и он теперь живет дома, а не в танке», - поделилась Людмила.

Она добавила, что в начале осени с очередной гуманитарной миссией щенкам Бостону и Грете тоже передадут сюрпризы. Это будут упаковки с сухим и влажным кормом, лакомства и, конечно же, игрушки. Перед отправкой активисты свяжутся с Ярым и узнают, что еще необходимо доложить в посылку.

Бойцы, помогающие животным, тоже получают регулярную помощь с Родины. Так, недавно «Народный фронт» доставил в мотострелковое подразделение Ярого уникальную станцию водоочистки местного производства. А прямо сейчас к землякам на передовую едет из Томска внедорожник УАЗ.

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