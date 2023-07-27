Михаил Мишустин оценил потенциал Норильска стать городом будущего

На фото - Михаил Мишустин, Михаил Котюков и Владимир Потанин (слева направо) в цеху "Серной программы". Фото: Семен Кац

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Норильск. Основанный 70 лет назад заполярный город, живущий добычей цветных металлов, вселяет в горожан веру в будущее благодаря набирающей обороты масштабной реновации и уже дающей результаты программе по улучшению качества воздуха.

Норильск — один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, треть которых - сотрудники градообразующего предприятия. Массовая застройка Норильска велась в 1940—1950-е и 1960—1990-е годы. Неудивительно, что за многие десятилетия в суровом климате многие здания устарели как морально, так и физически — притом, что, в отличие от многих северных и сибирских городов, население Норильска неуклонно растет.

Комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей из бюджета Красноярского края, а оставшиеся 81,3 млрд рублей вложит «Норникель». До 2035 года планируется построить десятки новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м., а также несколько социально значимых объектов.

Летом прошлого года компания начала строительство двух первых девятиэтажных жилых домов по программе реновации, которые предназначены прежде всего для переселения семей из ветхого и аварийного жилья. Их строительство ведется по монолитной технологии на уже существующих сваях, которые прошли проверку на прочность. В общей сложности в домах будет 184 однокомнатных и двухкомнатных квартиры, строительство будет закончено уже в следующем году.

По словам врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова Норильск сейчас практически переживает второе рождение. "Здесь запущен большой проект реновации комбината и реновации самого города – эти масштабные преобразования требует пристального внимания. Таких проектов в российской Арктике не было давно. На сегодняшний день уже много сделано, однако план мероприятий на следующий год еще более амбициозный, чем был в этом и предыдущем. Нам всем предстоит много и серьезно поработать", - сказал Михаил Котюков.

В ходе строительных работ по программе реновации «Норникель» тестирует новые технологии для повышения скорости и эффективности процессов в строительстве. Аналитика на базе лазерного сканирования для цифрового контроля строительно-монтажных работ позволяет своевременно выявлять отклонения от инженерного плана у построенных элементов, а видеоаналитика на базе машинного зрения позволяет повысить безопасность ведения строительных работ.

Особое внимание уделяется термостабилизации грунтов под зданиями, в том числе и жилыми. В условиях строительства на вечномерзлых грунтах вопрос мониторинга состояния зданий и сооружений имеет первостепенное значение. В Норильске этот процесс был запущен на уровне компании. Большая часть промышленной инфраструктуры компании контролируется в режиме реального времени. В перспективе продолжение этой работы с жилой инфраструктурой. Но уже в прошлом году в полном объеме выполнены работы по термостабилизации грунтов под двумя многоквартирными домами. Объем финансирования этих мероприятий составил более 150 млн рублей.

Проблема всех крупных промышленных городов — качество воздуха, и компания уделяет этому самое пристальное внимание, причем первые результаты уже видны.

Но главным проектом, который должен вывести Норильск с первых мест самых грязных городов России, является «Серная программа» по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом (НМЗ) и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит на порядок сократить выбросы в Норильске.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил работу "Норникеля" по повышению экологичности своих производств, в частности - по снижению выбросов диоксида серы. "Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта "Чистый воздух" - там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам - по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, - снимет отсюда загрязнение", - отметил глава кабинета министров, посещая цеха Серной программы Надеждинского металлургического завода.

Осенью текущего года компания запустит в опытно-промышленную эксплуатацию первую фазу Серной программы на Надеждинском заводе и начнет улавливать серу. В планах - запустить систему онлайн мониторинга качества воздуха, доступную любому желающему.