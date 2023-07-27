«Томск после апокалипсиса»: томичи визуализировали при помощи нейросети разные сценарии городского пространства

"Томск после апокалипсиса". Фото: сгенерировано и предоставлено Тимуром Мурсалимовым

Посмотреть на привычное так, как никто еще не пробовал – этими словами инициаторы проекта «НейроТомск» описывают цель своего эксперимента. Неожиданные варианты благоустройства разных уголков города, а также визуализации того, как выглядел бы областной центр после апокалипсиса и даже после нашествия инопланетян, публикуют в Telegram-канале «Город не бесит». Журналистка «Комсомольской правды – Томск» пообщалась со специалистом в области нейросетей и узнала, чем полезны такие эксперименты.

Новый взгляд на благоустройство центра города. Фото: Telegram-канал "Город не бесит"

«Добавляя какие-то мелкие детали, можно кардинально менять атмосферу и ощущение улиц, вовлекать в пространство людей, оживлять места и делать их дружелюбными», - подписали любопытные картинки авторы поста в местном паблике.

На изображениях видны непривычные глазу томича зеленые насаждения. В центре площади Ленина стоит огромное дерево. Опубликованные варианты благоустройства вызвали резонансную дискуссию среди подписчиков – многие горожане признались, что не хотели бы убирать памятник В.И. Ленину с улицы.

Автор сгенерированной картинки предложил убрать памятник Ленина с центральной площади. Фото: Telegram-канал "Город не бесит"

«Как правило, сегодня люди увлекаются генерацией картиной как художественных изображений. Для профессионального применения нейросети помогают создавать логотипы, атрибутику для ивентов. Раньше это стоило дорого, рисовали долго, сейчас делается за секунды»,- рассказывает томский IT-специалист Сергей Дорофеев, работа которого напрямую связана с технологией нейросети.

Сергей поясняет, что сегодня уже можно делать адаптированные картинки, содержащие локальную идентичность. Например, встроить в запрос добавление деревянного кружева или водоема в какой-либо сюжет.

Фото: Telegram-канал "Город не бесит"

«Это позволяет сделать наш мир красивее, оригинальнее, интереснее. И получать качественные изображения, если с ними поработать. Можно разные ракурсы совершенно необычно подавать и эмоционально по-другому это как-то проживать», - говорит томич.

Вариант благоустройства набережной, сгенерированный при помощи нейросети. Фото: Telegram-канал "Город не бесит"

По словам специалиста, современная технология дает людям возможность быстро перепроектировать уже имеющуюся визуализацию. Добавляя или убирая какие-либо элементы, человек не только расширяет свой кругозор, но и получает оригинальные идеи для благоустройства.

Фото: Telegram-канал "Город не бесит"

«Мы Томск обычно воспринимаем как данность: здесь так было всегда, мы даже не думаем, что может быть иначе. Пока не увидишь глазами, зачастую в голове картинка не складывается. Благодаря нейросетям можно визуализировать свои идеи, чтобы не описывать их на слова или не рисовать схемки», - поясняет эксперт.

Сергей отметил и недостаток технологии. На сегодняшний день еще не удается интегрировать в картинки текст. Впрочем, специалист считает, что уже в ближайшее время удастся решить эту проблему.

"Томск после нашествия инопланетян". Фото: сгенерировано и предоставлено Тимуром Мурсалимовым

IT-специалист поделился с изданием, что лично видел очень любопытные проекты: с помощью нейросети проектировали целые здания. При программировании можно запросить генерацию небоскреба с определенным количеством этажей, нужной формы, со всеми инженерными коммуникациями. Пока данная технология работает в экспериментальном режиме.

«Туда инвестируют достаточно много денег. Я думаю, в ближайшие 5 лет мы увидим в реальности первые здания, сгенерированные с помощью нейросети. Это будет экономить сотни тысяч часов проектировщикам, архитекторам и инженерам», - говорит Сергей Дорофеев.

Фото: Telegram-канал "Город не бесит"

По прогнозам Сергея Дорофеева, инновационная технология, развивающаяся во всем мире, поможет преобразить Томск уже в ближайшие годы.

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