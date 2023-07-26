Стали известны все адреса, где отключат воду с 3 по 6 августа в Томске

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Жителям Томска дали расширенный список адресов, которые останутся без воды с 3 по 6 августа. Ресурс будет отсутствовать в многоквартирных домах и в социальных объектах.

Напомним, что холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа в Октябрьском районе, части Ленинского района, в селе Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, поселке Сосновый бор, Спутник, Росинка и микрорайоне Академгородок. Это связано с ремонтными работами «Томскводоканала».

В понедельник, 24 июля, стало известно, что в список адресов, попадающих под отключения, добавили 18 адресов - многоквартирные дома и социальные учреждения. Новый список включает 165 страниц.

Ознакомиться с новым списком отключений можно по ссылке.

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