Около 175 человек эвакуировали при пожаре в перинатальном центре в Томске

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В Томске вечером 25 июля произошел пожар в помещении областного перинатального центра на улице Ивана Черных. Из горящего здания эвакуировали 175 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар на улице Ивана Черных, 96/1 начался в 17:09. Возгорание случилось в электрощитовой подвального помещения Перинатального центра. На момент прибытия пожарных из здания шло задымление.

Из горящего медучреждения эвакуировали 175 человек. По предварительным данным, погибших, пострадавших нет.

Огонь ликвидирован. В результате пожара выгорели электропровода на площади 2 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.