«Думала, ЗПР – это не страшно»: северчанка рассказала, как борется за качество жизни дочери с инвалидностью

До 1,5 лет Аня Сычева развивалась как все здоровые дети. Фото предоставлено героем публикации

Анечку Сычеву из Северска называют особенным ребенком. В свои 10 она, словно совсем маленькая, односложно отвечает на самые простые вопросы. Впервые задержка развития у девочки проявилась в 1,5 года. В 5 лет Ане установили инвалидность. Северчанка Юлия Сычева рассказала «Комсомольской правде – Томск», как она борется за качество жизни своего единственного ребенка.

Юлия Сычева с дочерью Аней. Фото предоставлено героем публикации

В то время, когда другие малыши уже вовсю болтали, Аня пугала маму своим молчанием. Отличалась девочка от сверстников и поведением. Она часами занималась однообразными занятиями.

Фото предоставлено героем публикации

«Меня настораживало, что дочка долго сидела с мозаикой, кубиками, бесконечно сортировала их по цветам, выстраивала в ряд. При этом речь все не шла», - делится северчанка.

Юлия решила показать девочку врачам. С тех пор начались вереницы осмотров у невролога, психиатра, психолога. Сначала медики убеждали женщину, что с ее ребенком будет все хорошо. Потом говорили, что есть отклонения, но в легкой форме.

Фото предоставлено героем публикации

«Помню, когда поставили ЗПР, я подумала, то ничего страшного: ну задержка, ну заговорит позже. Подтолкнем и все пойдет. Аню бесплатно направили в реабилитационный центр на массажи и различные занятия. Подвижки были, но слабые», - рассказывает Юлия.

В 5-летнем возрасте Аню Сычеву положили в детское отделение психиатрической больницы на Алеутской. Там ей диагностировали легкую умственную отсталость, а чуть позже - аутизм. Установили инвалидность.

Фото предоставлено героем публикации

Большую помощь в реабилитации Анечки оказал благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Сначала он собрал средства на процедуру БАК.

«После этой процедуры Аня успокаивается где-то на полгода. Здорово, что получается обходиться без препаратов. Все другие разы я записывала дочку на БАК за свой счет», - рассказала мама девочки.

Она уточнила, что в последний раз Аня почему-то наотрез отказалась проходить процедуру. Настаивать не стали. При этом продолжили занятия с логопедом, психологом, дефектологом.

Аня любит заниматься творчеством и радовать маму красивыми поделками. Фото предоставлено героем публикации

Следующий сбор средств фонд открывал для посещения девочкой коррекционных занятий. Затем, этой весной, в «Обыкновенном чуде» Ане помогли попасть в центр развития «Маленький принц». Там она смогла пройти курсы АВА-терапии и адаптивной физкультуры.

На сегодняшний день у Анечки уже есть большое достижение: она научилась читать вслух. А еще девочка отлично запоминает наизусть песни. На вопросы пока отвечает коротко. Например, она может определить, какого цвета предметы, но не расскажет, как идут ее дела.

Посещая обычную школу, Аня обучается по индивидуальному плану. За 2 года она освоила программу первого класса, сейчас перешла во второй. Мама присутствует на занятиях – только так девочка проявляет интерес к учебе.

Несмотря на все хлопоты с особенным ребенком, северчанка все успевает по быту. Приучает и дочь к самостоятельности. Аня помогает маме и с уборкой, и с готовкой. Иногда, чтобы немного разгрузить Юлию, ее родители забирают внучку к себе в Томск.

Фото предоставлено героем публикации

Юлия также поделилась с изданием историей о том, как в 2020 году 7-летняя на тот момент Аня умудрилась устроить пожар в их квартире. Пока мама отошла в ванную, девочка взяла из косметички зажигалку, которую использовали для того, чтобы нагреть аромалапму, и подожгла матрас.

«Я пыталась тушить, но все пошло по обоям. В итоге поняла, что надо уходить из квартиры, потому что плитка потолочная вспыхнет, мы просто угорим. Соседи почувствовали запах, вызвали пожарных. Никто н пострадал, но вся квартира закоптилась», - вспоминает женщина.

Юлии и Ане пришлось переехать на съемное жилье. Семья до сих пор не отремонтировала до конца свою квартиру – восстанавливает ее лишь по мере появления свободных средств.

«Денег на полный ремонт не хватает, я ведь не могу оставить дочь без реабилитации, на процедуры и занятия уходит много средств. Такой замкнутый круг. Но помощь дочке – это главное, а все остальное - временные трудности», - говорит Юлия.

Фото предоставлено героем публикации

Северчанка добавила, что врачи не дают никаких прогнозов в отношении Ани. При этом сам факт того, что вероятность прогресса не отрицают, окрыляет Юлию. Она ежедневно старается делать все возможное, чтобы приблизить дочку к полноценной жизни.

«Искренне верим в лучшее, что в будущем дочь сможет где-то работать, самостоятельно себя обеспечивать. Я слышала, что в больших городах есть специальные вакансии для особенных людей. Например, в Санкт-Петербурге открыли кафе, где официантами работают аутисты», - рассказала Юлия.

Женщина добавила, что на сегодняшний день ее главная мечта – услышать, как дочь заговорит.