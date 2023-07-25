«Рев и вонь под окнами»: жильцы многоквартирников в Томской области возмутились незаконным выпасом коров

За выпас животного не на пастбище предусмотрен лишь штраф в размере 200-500 рублей. Фото: аккаунт "Районные вести Томской области"

Рев, вонь, дороги под навозом – привычная обстановка для жителей многоквартирного дома в селе Парабель. Уставшие от пасущихся под окнами коров опубликовали большой пост – крик души – в местном паблике «Районные вести Томской области». Как выяснилась, аналогичная ситуация тревожит жителей и других районов региона. В проблеме разбиралась журналистка «Комсомольской правды – Томск».

«Ул. Строительная 15. Из года в год под стенами многоквартирного дома по этому адресу собирается скотина и «пасется». Вокруг загажено все экскрементами, тротуары под слоем навоза, с утра до вечера рев коров, сигналы машин, ругань водителей», - жалуются парабельцы.

Они уточняют, что проблема с коровами их тревожит уже более 10 лет. В летнее время в квартирах невозможно открыть окна, так как комнаты сразу наполняет специфический запах.

«Люди имеют право проживать в человеческих условиях, а не на «ферме». Администрация предлагает фотографировать бирки на ушах животных. А, может, решить проблему с пастухом и найти рычаги воздействия на хозяев скотины?», - написали авторы поста.

Фото: аккаунт "Районные вести Томской области"

Ответственные инстанции действительно рекомендуют сельчанам фотографировать бирки с номерами, чтобы по ним можно было определить и оштрафовать хозяина животного. Вот что ответили местные власти на заявление Ивана Ситалова, рассказавшего об аналогичной ситуации в Каргаске: «Для привлечения владельца крупного рогатого скота к административной ответственности любое лицо вправе обратиться в Администрацию Каргасокского сельского поселения (...) с соответствующим письменным заявлением с указанием даты, места, где находилось животное и номера бирки; можно приложить фотографии». В ответ жители региона продолжают возмущаться.

«Как вы себе представляете - подойти к скотине, замечу, чужой, и попросить: «Дай ушко сфотографирую»? И побыстрее, а то я в красивых тапочках тут стою в твоих отходах, не дергайся!», - написал Силатов.

Мнение о том, что фотографировать бирки на чужих животных небезопасно, высказала изданию жительница Парабели Татьяна С.

«Как можно бирку на ухе у коровы сфотографировать? Она тебя если не знает, не пойдет к тебе или боднет. Это же не решение вопроса. Может, с решения администрации загнать скотину в какое-то ограждение, а когда хозяева придут, тогда уже предъявить претензии», - сказала женщина.

О незаконных выпасах на территории населенных пунктах написали также жители Первомайского, Чаинского и некоторых других районов.

«В Бакчаре, в центре села, такая же ситуация. Десяток коров аккупировали час улицы около сетевых магазинов, вонь стоит страшенная, (…) нарушаются права людей на нормальные условия проживания», - сообщил Андрей Трубицын.

Представители администрации Бакчарского района опубликовали ответ на заявление сельчанина.

«Организовать массовый выпас КРС не представляется возможным. Пастухов нет. За содержание и выпас крупного рогатого скота отвечает собственник данного животного. В центре с. Бакчар в основном ходит коровы Елизарьева П.М.. В прошлом году данный короводержатель привлекался к административной ответственности, в 2023 году привлекался к административной ответственности и новый материал для привлечения к административной ответственности находится на рассмотрении», - сказано в сообщении.

А администрации Чаинского района подчеркнули, что обязанность найма пастуха не входит в компетенции властей поселения. Одна из подписчиц паблика - Татьяна Тищенко - прокомментировала: «Скотина должна быть на пастбище. Нет пастуха, пасите по очереди».

В итоге бурной дискуссии в комментариях сельчане пришли к выводу, что одна из главных причин сложившейся ситуации – недостаточный размер штрафов для владельцев крупнорогатого скота.

За выпас животного в неположенных местах, в соответствии с частью 1 статьи 8.26 КоАП РФ, для граждан предусмотрены штрафы в размере 200-500 рублей. Никаких других полномочий у администраций поселений для воздействия на владельцев крупного рогатого скота на сегодняшний день нет.