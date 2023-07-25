Жителям Томска выделят питьевую воду во время масштабного отключения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время масштабного отключения воды, с 3 по 6 августа, в Томске будут развозить питьевую воду. По городу будут ездить более 20 бочек и автоцистерн с питьевой водой, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что холодную воду отключат с 23:30 3 августа до 12:00 6 августа в Октябрьском районе, части Ленинского района, в селе Тимирязевское, Дзержинское, Эушта, поселке Сосновый бор, Спутник, Росинка и микрорайоне Академгородок. Это связано с ремонтными работами «Томскводоканала».

На данный момент мэрия города утверждает график развоза воды по районам.

"Ставим задачу, чтобы на одну точку цистерна приезжала три раза в день – утром, в обед и вечером, и жители могли пополнить свои запасы. Точки определяем совместно с районными администрациями, чтобы они были наиболее удобны для томичей", - добавили в администрации.

Помимо этого, подвоз воды будет организован к медицинским, социальным и культурным учреждениям.