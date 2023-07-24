Велосипедист погиб после ДТП в томском селе Молчаново

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В селе Молчаново Томской области 22-летний велосипедист погиб после ДТП на улице Димитрова, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 22 июля около 16:40 на улице Димитрова, 85а.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста, в результате которого 22-летний мужчина-велосипедист погиб», — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Очевидцев данного ДТП просят обращаться в ОМВД России по Молчановскому району по адресу: село Молчаново, улица Димитрова, 67, помещение 5, 1 этаж, кабинет №5, телефоны: 8(38256) 2-12-35, 8(838256)2-12-71.