Высокий класс пожароопасности сохранится в Томской области до 28 июля

В Томской области сохранится высокий класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Риск возникновения пожаров в Томской области с 25 по 28 июля будет высоким. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С 25 по 28 июля года местами по области сохранится высокая пожароопасность (4 класса)", - говорится в сообщении.

Жителям Томской области необходимо соблюдать меры безопасности.

Напомним, что на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период в городе запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам.

Нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.