В Заполярье появился современный медицинский центр

Современный медицинский центр открылся в Дудинке. Фото: Дарья Иванова

«Норникель» открыл второй корпоративный медицинский центр в Заполярье. Привлеченные компанией профессиональные специалисты и новейшее диагностическое оборудование позволят повысить уровень медицинской помощи в Дудинке, где работают несколько тысяч сотрудников компании.

Новая клиника рассчитана на 90 посещений в смену, в год она сможет принимать более 13000 пациентов. Центр оснащен новым диагностическим оборудованием, что дает возможность использовать новейшие методы выявления заболеваний и их лечения.

В штате клиники 22 специалиста, среди которых шесть врачей, работающих на постоянной основе. Кроме того, для оказания специализированной медицинской помощи в медицинский центр по графику будут приезжать врачи узких специальностей из корпоративной клиники Норильска. Планируется оказание услуг по 19 направлениям.

Новый центр вошел в единую цифровую систему, которая объединяет информацию из всех корпоративных медицинских учреждений «Норникеля», включая клиники и санаторий «Заполярье».

Открытие нового медицинского центра в Дудинке позволит создать дополнительные диагностические возможности для жителей, а в ряде случаев - исключить необходимость выезда для получения специализированной медицинской помощи в другие города, а также снизить нагрузку на врачебный персонал государственного медицинского учреждения.

Фото: Дарья Иванова

По словам Григория Филиппова, руководителя проектного офиса «Корпоративная медицина в НПР», компания привлекает для своих медицинских центров лучших специалистов со всей страны: «Мы проводим тщательный отбор. У нас есть специалисты, приехавшие из разных городов, от Калининграда до Владивостока. Врачебный персонал привлекается по специальной программе, которая предусматривает оплату дороги и багажа, подъемные, оплату найма жилья».

«Новая клиника – это часть большой программы по развитию корпоративной медицины. Наша задача – дать нашим сотрудникам и членам их семей профессиональную качественную медицинскую помощь, и мы продолжаем работать в этом направлении», - отметила Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике.

Компания реализует проект по развитию корпоративной медицины с 2019 г. Программа включает в себя строительство сети корпоративных медицинских клиник в Норильском промышленном районе, обновление действующих и создание новых производственных здравпунктов, а также возрождение в них врачебных кабинетов. Первый корпоративный медицинский центр открылся в Норильске в 2021 г. В планах компании - открытие медцентров в Талнахе и в Кайеркане.