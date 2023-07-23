В Томске 300 человек эвакуировали из «Ленты» из-за пожарной сигнализации в пекарне

В Томске эвакуировали людей из-за пожарной сигнализации в "Ленте" Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пожарная сигнализация сработала в пекарне в гипермаркете «Лента» на улице Мира, 30. Эвакуированы 300 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Автоматическая пожарная сигнализация в пекарне сработала в 14:03.

Как сообщили в МЧС, возгорания не было. Из здания эвакуировали 300 человек.

Напомним, двухэтажный жилой дом загорелся 23 июля на улице Аркадия Иванова в Томске. При пожаре пострадал 48-летний мужчина.