Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2023 7:55

В Томске 300 человек эвакуировали из «Ленты» из-за пожарной сигнализации в пекарне

Возгорания не было
Алёна Мищенко
В Томске эвакуировали людей из-за пожарной сигнализации в "Ленте"

В Томске эвакуировали людей из-за пожарной сигнализации в "Ленте"

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пожарная сигнализация сработала в пекарне в гипермаркете «Лента» на улице Мира, 30. Эвакуированы 300 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Автоматическая пожарная сигнализация в пекарне сработала в 14:03.

Как сообщили в МЧС, возгорания не было. Из здания эвакуировали 300 человек.

Напомним, двухэтажный жилой дом загорелся 23 июля на улице Аркадия Иванова в Томске. При пожаре пострадал 48-летний мужчина.

ЧПИнтересное