Мужчина получил ожоги при пожаре в жилом доме на Аркадия Иванова в Томске

В Томске при пожаре пострадал мужчина Фото: Олег УКЛАДОВ

Двухэтажный жилой дом загорелся 23 июля на улице Аркадия Иванова в Томске. При пожаре пострадал 48-летний мужчина, сообщили «Комсомольской правде — Томск» в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании дома поступило на пульт дежурного в 9:43. Пожарные прибыли на место происшествия в 9:47. На момент прибытия горела кровля дома.

«Пострадал мужчина 1975 года рождения. С ожогами был госпитализирован в больницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Пожару был присвоен повышенный ранг — 1-БИС. Огонь ликвидировали в 10:23 на площади 60 квадратных метров.