«Осторожно, шторм»: в ближайшие 2 часа в Томске ожидаются дожди с грозами

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 28 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие 2 часа, а также в воскресенье, 23 июля, в Томске ожидаются дожди с грозами. О шторме горожан предупредила пресс-служба мэрии.

«При грозах ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град, порывы ветра 17-22 м/с и шквалы до 25-28 м/с», - сообщили представители горадминистрации со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Жителям и гостям областного центра рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями. Водителям при шторме следует с особым вниманием отнестись к соблюдению скоростного режима.

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