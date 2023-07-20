В Томске почти на три дня отключат холодную воду

В жилые микрорайоны и к социальным объектам обещают подвозить воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске отключат холодную воду почти на три дня, с 23.30 3 августа до 12.00 6 августа. Объявление с адресами, где пройдет отключение, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Максим Забелин. Воды не будет на десятках улиц.

В это время будут вести масштабные работы на водопроводных сетях. В жилые микрорайоны и к социальным объектам обещают подвозить воду.

Список улиц в алфавитном порядке, где будет ответствовать холодная вода с 23.30 3 августа до 12.00 6 августа:

улица 30-летия Победы,

улица 79 Гвардейской Дивизии,

Автомоторный переулок,

улица Азербайджанская,

улица Айвазовского,

площадь Академика Зуева,

улица Академика Сахарова (мкр. Наука),

Академический 2-й мкр,

Академический мкр,

Академический проспект,

улица Александра Гилева, п. Озерки,

улица Александра Невского,

улица Алеутская,

Алеутский 1-й переулок,

Алеутский 2-й пер,

улица Амурская,

улица Андрея Крячкова,

улица Архитекторов,

улица Асиновская,

улица Ачинская,

Бакинский переулок,

улица Бакунина,

улица Балагурная,

улица Баратынского,

улица Баргузинская,

улица Барнаульская,

Барнаульский проезд,

улица Батистовая,

Баумана переулок,

улица Баумана,

улица Бела Куна,

улица Белая,

Белградский переулок,

улица Белозерская,

Белозерский переулок,

Береговой переулок, (п.Штамово),

улица Березовая,

улица Беринга,

улица Бийская,

улица Бирюкова,

улица Благовещенская, п. Росинка,

Ближний п,

улица Болотная, (село Тимирязевское),

улица Больничная (село Дзержинское),

улица Больничная (село Тимирязевское),

Больничная ул, (п.Штамово),

улица Больничная,

улица Большакова (мкр. Наука),

Большаковский переулок (мкр. Наука),

улица Большаниной (мкр. Наука),

улица Большая Каштачная,

улица Большая Пионерская (село Тимирязевское),

улица Большая Подгорная,

улица Бородинская,

улица Братская,

улица Братьев Троновых (мкр. Наука),

улица Брянская,

Брянский переулок,

улица Булгакова,

улица Вавилова,

Вагонный пер, 1

Вагонный пер, 2

Вагонный пер, 3

Вагонный пер, 4

Вагонный пер, 5

Вагонный пер, 6

Вагонный пер, 7

Вагонный пер, 8

Вагонный пер, 9

Вагонный переулок,

Васильковый переулок,

улица Васюганская,

улица Ватутина,

улица Венгерская,

Вербный переулок, п. Росинка,

улица Вилюйская,

Вилюйский 1-й проезд,

Вилюйский проезд,

улица Витимская

Вишня с.т.,

улица Водопроводная,

улица Войлочная Заимка,

улица Вокзальная,

улица Волжская,

улица Волынова, село Дзержинское,

улица Воробьева (мкр. Наука),

Восточный переулок,

улица Высоцкого,

улица Вьюжная (мкр. Наука),

улица Гагарина, село Дзержинское,

улица Гамалея ,

улица Герасименко,

улица Говорова,

улица Григорьева,

улица Грузинская,

улица Грунтовая ,

улица Дальне-Ключевская,

улица Дальневосточная,

Дальний переулок (с. Тимирязевское),

Дальняя улица, с. Тимирязевское,

Демьяна Бедного улица,

Деповская улица, с. Тимирязевское,

Дзержинского переулок, с. Дзержинское,

Дзержинского улица (с. Дзержинское

Дизайнеров улица,

Добровидова улица (мкр. Наука),

Дождевая улица, п. Росинка

Дормаш улица,

Дорожная улица (село Дзержинское),

Дорожный переулок,

Дорожный проезд,

Дружбы улица, с.Дзержинское

Дубовый переулок,

Дунайский переулок

Железнодорожная улица,

Железнодорожный переулок,

Жигулевская улица,

Жигулевский проезд,

Заводская улица, с. Дзержинское,

Загорная улица,

Залоговая улица,

Заречная 1-я улица,

Заречная 4-я улица,

Заречная 5-я улица,

Заречная улица, п. Кузовлево,

Зеленая улица, с. Дзержинское,

Зеленая улица, с.Тимирязевское,

Зои Космодемьянской улица,

Ивана Черных улица,

Ивановского улица,

Измайловская улица,

Измайловский переулок,

Индустриальная улица,

Интернационалистов улица,

Иркутский переулок,

Иркутский проезд,

Иркутский тракт,

Иртышская улица,

Калинина улица,

Калиновый перулок (с Дзержинское),

Каменская улица,

Камский пер, 3

Камский пер, 4

Камский пер, 6

Камский переулок,

Канский переулок,

Капитанская улица (п Росинка

Карла Ильмера улица,

Карский переулок,

Карьерный переулок,

Каштак п,

улица Кащенко,

Кедровый перулок,

Киргизка п,

Кирпичная улица,

Кирпичный переулок,

Кирпичный проезд,

Клеверный переулок (с Дзержинское),

Клюева улица,

Ключевской проезд,

Кольцевой проезд,

Кометный переулок (п Росинка),

Комсомольская улица (с. Тимирязевское),

Комсомольский проспект,

Кооперативная улица (с Тимирязевское),

Королева улица,

Костромская улица,

Кошурникова улица,

Красногвардейская улица,

Красного Пожарника переулок,

Краснознаменная улица,

Краснознаменный переулок,

Красноярская улица,

Кривая улица,

Крутоовражный п,

Крылова переулок (с Тимирязевское),

Кузнечный взвоз,

Кузовлевский тракт,

Кузовлевский тракт, п. Кузовлево,

Куйбышева проезд,

Куйбышева улица,

Курганский переулок,

Кустарный переулок,

Кутузова улица,

Кучина улица (мкр. Наука),

ЛПК 2-й п,

Лазарева улица,

Латвийский переулок,

Левобережная улица,

Ленина проспект, 185/2,

Ленина улица (село Тимирязевское),

Ленинградская улица

Ленская улица,

Лермонтова улица

Лесная 1-я улица

Лесная 2-я улица,

Лесная 3-я улица

Лесная улица (село Дзержинское),

Лесной 3-й переулок,

Лесной переулок (село Дзержинское),

Лесной проезд

Лесотехническая улица (село Тимирязевское),

Лизы Чайкиной улица,

Лиловый переулок (с.Дзержинское

Лиственный переулок, п. Росинка,

Логовая улица (село Дзержинское),

Локомотивный переулок, 7,

Лунный пер, п. Росинка, 1,

Любы Шевцовой улица,

МПС улица,

Макаренко улица

Макарова улица,

Макушина переулок,

Малая Пионерская улица (село Тимирязевское),

Малая Пионерская улица (село Тимирязевское),

Мамонтова улица,

Мариинский переулок, 3

Междугородная улица,

Менделеева улица, 1

Мечникова улица,

Мира переулок (село Дзержинское),

Мира проспект,

Мира улица (село Дзержинское),

Михаила Попова улица,

Мичурина переулок,

Мичурина улица,

Молдавская улица,

Молодёжная улица (пос. Кузовлево),

Морской переулок,

Мостовая 1-я улица,

Мостовая улица, 1,

Мостовой переулок, 1а

Музыкальный переулок,

Нагорная улица, 2,

Нагорный переулок,

Народная улица,

Нарымская улица, 3

Наука мкр, Спасская улица,, 6

Наука мкр., 1604 года переулок,

Наука мкр., Архимеда переулок,

Наука мкр., Большакова улица, 81,

Наука мкр., Вешняя улица,

Наука мкр., Воробьева улица,

Наука мкр., Воскресенская ул, 59а

Наука мкр., Воскресенская улица, 91,

Наука мкр., Вьюжная улица,

Наука мкр., Георгиевский переулок, 7,

Наука мкр., Добровидова улица,

Наука мкр., Знаменский переулок

Наука мкр., Красные Зори улица,

Наука мкр., Курлова улица,

Наука мкр., Кучина улица,

Наука мкр., Нарочанская улица,

Наука мкр., Науки улица, 3

Наука мкр., Никольский переулок,

Наука мкр., Олимпийская улица,

Наука мкр., Петра Великого улица,

Наука мкр., Преображенская улица, 10,

Наука мкр., Придольная улица,

Наука мкр., Ровенский переулок,

Наука мкр., Рождественская улица, 1

Наука мкр., Русаковский переулок,

Наука мкр., Садовое Кольцо улица,, 3

Наука мкр., Северянка улица,

Наука мкр., Снежинский переулок

Наука мкр., Спасская ул, 10

Наука мкр., Спасская ул, 14

Наука мкр., Спасская ул, 16

Наука мкр., Спасская ул, 18

Наука мкр., Спасская улица,

Наука мкр., Стрельникова улица,

Наука мкр., Тенистый переулок,

Наука мкр., Тимашева улица,

Наука мкр., Шахова улица,

Наука мкр., Ямской переулок,

Науки улица (мкр. Наука),

Наумова улица,

Научная улица,

Научный проезд,

Некрасова улица (с. Тимирязевское),

Новаторский переулок,

Новая улица (с. Дзержинское),

Новая улица (с. Дзержинское),

Ново-Ачинская улица,

Ново-Деповская 1-я улица,

Ново-Деповская 2-я улица,

Ново-Деповская улица (село Тимирязевское), 7а,

Ново-Деповская улица,

Ново-Деповская улица (село Тимирязевское),

Ново-Логовая улица (с Дзержинское),

Ново-Трактовая улица (село Тимирязевское),

Ново-Чулымский переулок,

Новосибирская улица,

Новостройка улица, 1

Новый переулок,

Обручева переулок,

Обручева улица,

Обской переулок,

Одесская улица,

Озерная улица (пос. Росинка),

Октябрьская улица (село Тимирязевское),

Октябрьская улица,

Октябрьская улица, с. Тимирязевское,

Октябрьский Взвоз,

Олега Крутикова улица ( п. Озерки ),

Ольховый переулок (пос. Росинка),

Ореховый переулок (п.Росинка),

Осенний пер,

Островского Николая пер

Офицерский пер,

Павла Нарановича ул,

Павлова ул, 1а

Павлова ул, 3

Павлова ул, 5

Павлова ул, 7

Павлова ул, 10

Павлова ул, 11

Павлова ул, 13

Павлова ул,

Парковая ул,

Паровозный пер,

Паровозный проезд,

Партизанская ул,

Пастера ул,

Первомайский пер,

Переездный пер,

Песочный пер,

Песчаный пер (село Тимирязевское

Петра Федоровского ул,

Петровская ул (село Дзержинское),

Пионерская ул (пос. Кузовлево),

Пирусского ул,

Плавниковая ул,

Победы ул, 24

Погрузконтора ул,

Подшипниковый пер,

Полевая ул,

Ползунова ул,

Полтавский пер,

Полынный переулок (с.Дзержинское),

Полярный пер, п. Росинка,

Потанина ул, 1

Потанина ул, 2

Потанина ул,

Прибрежная ул,

Придольная ул, 17

Приточная ул,

Пришвина пер,

Пришвина ул,

Проектируемый пер, 5,

Проектируемый проезд,

Производственный пер,

Пролетарский пер,

Профсоюзная ул, 2/15 стр.1,

Прохладный пер,

Пугачева Емельяна ул,

Путевая улица (село Тимирязевское),

Путевой пер,

Путевой проезд,

Пушкина пер

Пушкина ул (село Тимирязевское),

Пушкина ул,

Рабочая 1-я ул,

Рабочая 2-я ул,

Рабочая 3-я ул,

Рабочая ул.,

Рабочий 1-й пер (село Тимирязевское),

Рабочий 2-й пер (село Тимирязевское),

Рабочий пер,

Радужный пер,

Развития пр-кт

Раздольная ул,

Ракетная ул, 2

Революционная ул,

Резервуар

Рельефная ул,

Репина ул,

Родниковый пер (п.Росинка),

Розы Люксембург ул,

Ромашковый пер (село Дзержинское),

Русский пер,

Ручейная ул,

Рыбацкая ул,

СТ "Вишня" участок 105

Садовая улица (село Тимирязевское),

Садовая ул,

Садовый переулок (село Тимирязевское),

Сахалинский пер, 7

Светлая ул (с.Дзержинское),

Свободный пер,

Северная ул (с Дзержинское), 4

Северная ул (с Дзержинское), 6

Северная улица (с.Дзержинское), 3а

Северная улица (село Дзержинское),

Северный городок ул,

Северный промпарк

Северо-Каштачная ул,

Северо-Каштачный 1-й пер,

Северо-Каштачный 2-й пер,

Северо-Каштачный п, 33

Северский промпарк,

Сельскохозяйственная ул, 18

Серафимовича ул,

Сергея Кляйна улица ( п. Озерки ),

Сергея Лазо пер,

Сергея Лазо ул,

Сибирская улица (село Дзержинское),

Смирнова ул,

Советская ул (пос. Кузовлево),

Советская ул (село Тимирязевское),

Совхозная ул (село Дзержинское), 33

Совхозная ул (село Дзержинское),

Созидания ул,

Солнечная улица (пос. Кузовлево),

Солнечный мкр. (село Тимирязевское

Солнечный пер,

Соляная пл,

Соляной пер,

Сосновая улица (село Дзержинское), 12

Сосновый переулок (село Тимирязевское),

Спасская ул. (мкр. Наука), 8

Спичечный пер,

Сплавная ул,

Спортивная улица (село Дзержинское),

Спутник п

Средне-Кирпичная ул,

Ставропольский пер,

Стадионная ул,

Станиславского ул,

Старо-Деповская ул,

Старо-Деповской п,

Старо-Деповской пер,

Старо-Трактовая ул (село Тимирязевское),

Старо-Трактовая ул,

Стрелочная ул,

Суворова ул,

Сухумская ул,

Таврическая ул,

Таежная ул,

Таймырский пер, 16а,

Тальниковая ул,

Телевизионный пер, 3

Тенистая ул (с. Тимирязевское),

Тепличная ул (пос. Кузовлево),

Тепличная ул,

Техническая ул,

Тихий пер (пос. Кузовлево),

Томск-Северный МПС ул,

Томский садовод СТ, 2 (расход из ТУ)

Торговая ул,

Транспортная ул,

Транспортный проезд,

Тульский пер, 4

Тульский проезд, 6

Тургенева пер,

Тургенева ул,

Тюменский пер,

Тютчева ул,

Тяговая ул,

Угрюмова Александра ул,

Уральский пер,

Урожайный пер,

Усть-Киргизка 1-я ул,

Усть-Киргизка 2-я ул,

Усть-Киргизка 3-я ул,

Усть-Киргизка 4-я ул,

Усть-Киргизка 5-я ул,

Усть-Киргизка 6-я ул,

Усть-Киргизский 2-й туп, 6

Фабричная улица (село Дзержинское),

Фабричный переулок (село Дзержинское),

Ференца Мюнниха ул,

Фестивальная ул,

Фурманова пер,

Хабаровская ул,

Харьковская ул,

Хромовка пос.

Цветаевой ул,

Цветочная ул,

Центральная ул,

Цехановского ул (с. Тимирязевское),

Циолковского ул,

Чапаева улица (село Тимирязевское),

Чехова улица (село Тимирязевское),

Чехословацкая ул,

Читинская ул,

Чудная улица (село Дзержинское), 18

Чулымская ул,

Чулымский тракт,

Школьная ул (п. Кузовлево),

Школьный пер,

Школьный пер. (Тимирязевское),

Школьный туп,

Щетинкина ул,

Энергетическая ул,

Энтузиастов ул,

Юрия Ковалева ул,

Юрия Селявского улица ( п. Озерки ), 5

Яблоневый пер (п. Росинка),

Якимовича ул,

Яковлева ул,

Ясная ул,

Ясный пер,

архитектора Василия Болдырева ул,

мкр. Наука., Кащенко ул,

п.Кайдаловка.