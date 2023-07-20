«Помогал всегда и каждому»: вдова зарезанного на Фрунзенском рынке томича рассказала, каким был ее супруг

У убитого томича остались жена и двое детей. Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

В первом часу дня 18 июля волнующаяся Елена Мимогачева обрывала телефон мужа. Когда, наконец, на звонок ответили, женщина услышала голос врача скорой помощи: «Ваш супруг скончался от ножевых ранений». О жуткой трагедии и о том, каким любимый остался в памяти Елены, она рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск».

Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

«Андрюша вообще не должен был находиться на Фрунзенском рынке, он в 3 остановках от нашего дома. Муж позвонил и сказал: «Масенька моя, все, любимая, я еду домой». Но, видимо, решил еще что-то себе докупить, потому что на следующий день он собирался улетать на вахту», - рассказывает Елена.

По словам томички, семья вот-вот собиралась начать новую жизнь. Андрей решил уйти из сферы строительства и устроиться на вахту в Нижневартовск. Уже был куплен билет на самолет.

«Приятель мужа позвал его на новую работу, чтобы у нас была стабильность. До этого Андрей занимался строительством и отделкой. Я работаю в МАДОУ 45 помощником на кухне, также подрабатываю во втором месте. Строили кучу планов, но случилась такая трагедия», - делится Елена.

Когда муж томички перестал отвечать на звонки, она сразу же начала переживать. Набирала много раз. В 13:28 узнала от медика о произошедшем и невольно закричала. В этот момент женщина находилась дома вместе с сыном.

Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

«Я вскрикнула, так как в такой момент ты не знаешь, что сделать. Бегом схватила малыша, отвела его к маме. Помчалась в Советский РОВД, мне сказали идти на место происшествия. Там сидела часа 2 - ждали катафалку. Потом мне пришлось ехать в следственный комитет», - рассказывает Мимогачева.

Женщина отметила, что накануне, 17 июля, ее муж специально ездил в Аникино в детский лагерь, чтобы лично вручить дочери цветы на ее 13-й День Рождения.

Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

Всего лишь через сутки после своего праздника девочка узнала из соцсетей о гибели любимого папы.

«В свой перерыв она мне пишет, я трубку не беру. Когда уже была на месте происшествия и мне отдали вещи Андрея - пакет с кошельком, ключами от машины, телефон – увидела вызов от Даши на папин мобильный. Взяла трубку, а она: «Мама, мама, что с папой случилось? Я все видела!», - делится Елена.

Тренер девочки помогла быстро привезти ее в город, оставили с бабушкой. Мать Андрея тяжело восприняла весть о смерти сына, женщине пришлось вызывать скорую. 5-летнему ребенку тоже сообщили о трагедии. Как-то особенно мальчик не отреагировал, но понял, что папы больше нет.

Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

«Вчера я поехала в ритуальный зал, на руках у меня было всего 22 тысячи рублей. Я не представляла, как и что буду делать. Выручили чуткие люди, которые узнали о нашей беде и не остались в стороне – нам быстро насобирали порядочную сумму - более 100 тысяч рублей», - говорит Елена.

Женщина уточнила, что ее знакомая, Светлана, попросила разрешение опубликовать реквизиты для сбора денег. Дело в том, что многие пользователи соцсетей начали интересоваться, как можно помочь семье погибшего.

«Я не могу этим физически заниматься, потому что мы в себя не пришли до сих пор. Света разместила призыв, другие подхватили, даже совершенно посторонние. Люди массово всю ночь слали деньги, вчера весь день и до сих пор переводят. Огромное спасибо каждому, столько на свете добра! Весь город звонит, пишет», - говорит Елена Мимогачева.

Томичка объяснила, почему сбор средств идет не на ее личные реквизиты. Дело в том, что на Елену оформлено жилье, в которой проживает ее родственник. Мужчина не платит за услуги ЖКХ, поэтому хозяйке квартиры временно арестовали счета.

«Многие недоумевают – как так, почему не моя карточка. Но такая у нас получилась ситуация. Сами мы снимаем квартиру на Кулагина. И здесь соседи, даже малознакомые, нам насобирали сразу 14 тысяч рублей. И через тренера дочки тоже много денег передали», - с благодарностью и долей удивления говорит вдова погибшего томича.

Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

Выезжать из съемной квартиры семья пока не планирует, поскольку собирается оформлять пенсию в связи с потерей кормильца. Елена надеется, что средств будет хватать на все необходимое.

На вопрос о том, каким в памяти Елены остался Андрей, она ответила, что считает его самым любящим и заботливым отцом и мужем.

Фото предоставлено Еленой Мимогачевой

«Мы познакомились в компании его лучшего друга и вместе были 14 лет. Это крайне порядочный человек, который пытался помочь везде и каждому, даже в мелочах: «Андрей, надо перевести, надо помочь что-то сделать», и он сразу бежит на подмогу», - поделилась вдова.

Именно так, помогая другим, Андрей Мимогачев погиб на Фрунзенском рынке. Как уже писала «Комсомольская правда – Томск», 46-летний мужчина пытался пресечь грабеж. Останавливая неизвестного, который не расплатился за цитрусовые в фруктовом павильоне, томич получил смертельные ножевые ранения.

Желающие помочь семье погибшего могут перевести средства на карту, привязанную к номеру мобильного телефона: +7 953 916 7154. Держатель: Людмила Николаевна Г.

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