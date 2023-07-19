В центре Томска на ходу загорелся грузовик с коровами

На пересечении улицы 1905 года и проспекта Ленина в Томске на ходу загорелся грузовик. Видео с места опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». В пресс-службу ГУ МЧС России по Томской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 13.02. «Аргументы и факты – Томск» сообщает, что пожар начался из-за того, что грузовик зацепил провода.

«Возгорание произошло в отсеке для зерна», - уточнили в ведомстве.

Потушили пожар в 13.16. Грузовик перевозил 31 корову. В результате пожара все животные остались живы.