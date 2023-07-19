Контрабандные вейпы на 6,5 миллионов изъяли на таможне в Томске

Контрабанду ввозили из Китая. Фото: Сибирское таможенной управление

Сотрудники Кемеровской таможни Томской области изъяли контрабандные вейпы на сумму более 6,5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, всего изъяли свыше семи тысяч электронных сигарет.

«Согласно предварительной информации, злоумышленники сформировали международный канал поставки крупных партий немаркированных электронных сигарет», - уточнили в пресс-службе таможни.

Контрабанду ввозили из Китая, а потом планировали отправлять в торговые точки в Томской области. Таможенники работали совместно с управлением ФСБ региона и линейным отделом полиции МВД на транспорте.

Изъятую продукцию отправила на экспертизу, которая показала, что в ней превышено содержание никотина. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ранее томичка рассекретила мошенников и не стала переводить им 700 тысяч рублей.