Стало известно, как преобразят набережную реки Ушайка в Томске

Эскиз был немного подредактирован и одобрен. Фото: соцсети команды Street Vision

Команда Street Vision опубликовала эскиз мурала, который появится на плитах набережной реки Ушайка. Граффитисты создадут большой рисунок, который охарактеризует город.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Ранее сообщалось, как и.о. мэра Томска Михаил Ратнер предложил художникам использовать под мурал стену набережной в устье Ушайки, а также разместить одну из картин на бетонной стене мост-трубы через реку.

Таким образом, в рамках фестиваля "Выход в город" на плитах, которые испортили вандалы, появится большой мурал. Как сообщили в соцсети команды Street Vision, эскиз был немного подредактирован и одобрен.

Напомним, что недавно на улице Советская, 65 появился большой мурал. Его создал северчанин. Стилизованный рисунок занимает площадь в 216 кв. м.