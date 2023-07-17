С импортозамещением металлургам помогли Красноярские предприятия

Надеждинский металлургический завод ждет серьезные экологические изменения уже в этом году Фото Алексей Иванов

Компания «Норникель» увеличила объемы кооперационных связей с предприятиями Красноярского края с 21 млрд руб. в 2021 году до 50 млрд рублей, прогнозируемого по итогам 2023 года.

Старший вице-президент компании - руководитель норильского дивизиона Николай Уткин поблагодарил красноярский бизнес за помощь и наращивание объемов сотрудничества. «Раньше мы боялись этих аналогов. Но по качеству, надежности они ничем не уступают зарубежной продукции», - сказал он.

Уткин отметил, что, «несмотря на непростое время», компания не остановила реализацию ни одного из своих инвестпроектов. В 2023 году планируется запустит первую очередь «Серного проекта». В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак, который посетил с рабочим визитом Норильск в конце прошлой недели, отметил, что обеспечение благополучной жизни жителей заполярного города - один из приоритетов в работе правительства РФ. «Реализуется утвержденный правительством России комплексный план социально-экономического развития города Норильска до 2035 года, который включает реновацию жилищного фонда, модернизацию коммунальной инфраструктуры и развитие социальной сферы», - приводятся его слова в сообщении правительства РФ.

По словам врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, в Норильске в рамках реновации вырабатываются практики, которые будут востребованы не только в регионе, но и в России в целом. Серная программа - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал «Норникеля», с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. По плану, благодаря реализации проекта выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 года) - на 90%.

Николай Уткин рассказал о главных проектах по развитию городской инфраструктуры. «Сегодня Норильск находятся на этапе масштабного обновления. Уже построена новая пожарно-спасательная часть в Оганере, демонтированы аварийные дома, завершён капитальный ремонт здания Комплексного центра социального обслуживания населения. В ближайшие годы во всех районах Норильска появятся важные современные социальные объекты: это и жилой микрорайон с школой, детским садом и развитой инфраструктурой в Оганере, и детский сад в Кайеркане, новая современная поликлиника в Талнахе, лицей на 1100 мест в Центральном районе города, Ледовый дворец, Арктический музей современного искусства, плавательный бассейн, «Башня»… Список на самом деле очень большой», - сообщил старший вице-президент «Норникеля».