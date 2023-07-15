Град размером с перепелиное яйцо выпал под Томском

фото: "Регион-70"
В Томскую область после аномальной жары пришла непогода. Очевидцы в социальных сетях публикуют последствия сегодняшней грозы.
К примеру, в посёлке Победа Шегарского района 15 июля выпал крупный град. Согласно фотографиям очевидцев, льдины размером с перепелиное яйцо.
«Вот такой град только что прошел в Победе», — сообщают очевидцы в социальных сетях.
Фото: "Регион-70"
А вот такой град выпал в деревне Оськино Шегарского района Томской области.
Фото: "Регион-70"
Фото:"Регион-70"
Тем временем в комментариях к посту жители Томска, Северска, Кисловки, Мельниково, поселка Апрель сообщают о сильной грозе. В небе видны раскаты молнии и слышен гром. Также до сих пор продолжается сильный ливень. По словам очевидцы, молнии видны в небе каждые 5 секунд.