Молодой парень утонул в реке Обь в Томской области

В Томской области предположительно утонул мужчина Фото: Иван МАКЕЕВ

Парень продолжительно утонул в реке Обь в окрестностях деревни Оськино Шегарского района Томской области. Тело утонувшего до сих пор не найдено, сообщает томская поисково-спасательная служба.

«14 июля в Шегарском районе Томской области работала группа спасателей-водолазов в количестве четырёх человек. Предположительно в окрестностях деревни Оськино в реке Обь утонул молодой человек», — говорится в сообщении.

Спасатели искали парня на глубине четыре метра при видимости 0,1 м. Дно реки было песчано-гравийным, скорость течения составляла 1 м/с.

Водолазы обследовали 350 квадратных метров акватории, тело предположительно утонувшего не найдено.