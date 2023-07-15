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Происшествия15 июля 2023 9:45

Молодой парень утонул в реке Обь в Томской области

Тело утонувшего до сих пор не найдено
Алёна Мищенко
В Томской области предположительно утонул мужчина

В Томской области предположительно утонул мужчина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парень продолжительно утонул в реке Обь в окрестностях деревни Оськино Шегарского района Томской области. Тело утонувшего до сих пор не найдено, сообщает томская поисково-спасательная служба.

«14 июля в Шегарском районе Томской области работала группа спасателей-водолазов в количестве четырёх человек. Предположительно в окрестностях деревни Оськино в реке Обь утонул молодой человек», — говорится в сообщении.

Спасатели искали парня на глубине четыре метра при видимости 0,1 м. Дно реки было песчано-гравийным, скорость течения составляла 1 м/с.

Водолазы обследовали 350 квадратных метров акватории, тело предположительно утонувшего не найдено.

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