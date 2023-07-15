Массовое ДТП с участием трех автомобилей и троллейбуса произошло в центре Томска

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томске на проспекте Ленина произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и троллейбуса. В аварии некто не пострадал, машинам причинен материальный ущерб, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Авария произошла около 7 утра на проспекте Ленина. Столкнулись автомобили Mazda, ВАЗ, Kia и троллейбус.

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП с участием автомобилей ВАЗ, Kia и троллейбуса.

В результате ДТП автомобилям причинён материальный ущерб.

Водителя автомобиля Mazda задержали. На него составили административные материалы об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в суд для принятия решения. Автомобиль изъят и помещён на спецстоянку.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.