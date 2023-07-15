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Происшествия15 июля 2023 4:30

Неизвестные избили мужчину на проспекте Ленина в Томске

Инцидент произошел рано утром
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске в субботу, 15 июля, рано утром неизвестные избили мужчину на проспекте Ленина. Пострадавший был доставлен в больницу. Полиция устанавливает участников произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в социальных сетях обеспокоенные томичи опубликовали видео, на котором видно, как толпа парней избивает мужчину на проспекте Ленина в районе бывшего кинотеатра «Киномир».

Позже в полиции опубликовали официальный комментарий.

«15 июля 2023 года около 7 часов 45 минут в дежурную часть ОМВД России по Советскому району г. Томска поступило сообщение от медицинского работника о том, что на проспекте Ленина мужчине причинены телесные повреждения и он доставлен в мединское учреждение», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают участников произошедшего.

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