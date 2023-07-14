«Оставайтесь дома»: в связи со смертью подростка от молнии томичам рассказали правила безопастности

Ежегодно молнии убивают не менее 6 тысяч человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трагедия, которая произошла 3 дня назад под Томском, еще раз доказала: в грозу нужно стараться соблюдать все рекомендации спасателей. Нарушение даже одного правила может привести к гибели человека. Напомним, 11 июля жительницу Кожевниковского района насмерть поразила молния. Девушка стояла рядом с машиной и вдруг упала. Врачи обнаружили на ее голове отметину – предположительно след от электрического разряда. Что же делать, чтобы не стать мишенью молнии, «Комсомольской правде – Томск» рассказали в ГУ МЧС.

Оставайтесь дома при неблагоприятном прогнозе погоды

При возможности остаться дома не выходите на улицу, зная, что будет гроза. Соблюдение этого простого правила поможет человеку не оказаться в ловушке молний.

«На территории Томской области и в городе Томске в период с 14 по 16 июля ожидаются дожди, местами сильные грозы, возможен град. Шквалистые порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду», - сразу предупредил начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Томской области Александр Захаров.

Если гроза застала в машине

Главная рекомендация спасателей для тех, кого гроза застала в пути – не выходить их автомобиля. В нем намного безопасней переждать непогоду. Дело в том, что салоны современных машин отделаны пластиком, защищающим от металлических деталей. Следует уберите внешнюю антенну, если таковая имеется.

Спасатели рекомендуют припарковать машину в случае грозы, но только не под деревьями, открытыми навесами и рекламными конструкциями. Лучше всего, если это будет закрытое помещение.

«Прекратите движение, заглушите двигатель и оставайтесь в автомобиле до ее окончания», - говорит Захаров.

У водоема

Если гроза застала человека у воды, следует сразу же покинуть водоем и расположиться подальше от него. Запрещается находиться в мокрой одежде и обуви.

На открытом месте

«Если же гроза застала вас на открытом месте, обратите внимание на то, чтобы вы не находились на самой высокой точке в окрестности, так как именно в нее чаще всего попадает молния. Не приближайтесь к металлическим заборам, опорам линий электропередач», - говорит эксперт.

Захаров также советует не ходить босиком, не прятаться в одиночных бараках или сараях. «Самое главное – прекратите движение», - уточняет спасатель.

В лесу

Тому, кто оказался в лесу во время грозы, лучше всего находиться на поляне. Смертельно опасно прятаться под кронами одиноко стоящих деревьев, влезать на них, а также прислоняться к стволам.

Во время занятий спортом

«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, немедленно прекратите их. Металлические предметы положите в сторону и отойдите от них на расстояние не менее полуметра», - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

В квартире

Далеко не все знают, что риски есть даже у тех, кто во время грозы находится в квартире. В помещении тоже следует соблюдать ряд правил.

«Если гроза застала вас в квартире, доме или каком-либо здании, ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна. Отсоедините электроприборы от источников питания, прекратите телефонные разговоры, не стойте у окна», - порекомендовал Александр Захаров.

Напомним, в Томской области с 14 по 16 июля объявлен наивысший уровень поражоопасности. Это связано с сильной грозовой активностью в регионе, которая продолжает угрожать жизням томичей. Добавим, что, согласно По данным Всемирной метеорологической организации, разряды атмосферного электричества ежегодно убивают не менее 6 тысяч человек.

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