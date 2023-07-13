Экс-главврач томской ОКБ пойдет под суд за причинение ущерба на 25,7 миллионов

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего главного врача Томской областной клинической больницы будут судить по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. В пресс-службе прокуратуры Томской области сообщили, что, по предварительным данным, из-за действий бывшего руководителя был причинен ущерб на сумму 25,7 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального УФСБ.

«По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, будучи главным врачом психиатрической больницы, за счет средств субсидии произвел закупку двух медицинских аппаратов, которые не отвечали потребностям медицинского учреждения и не соответствовали условиям заключенных контрактов», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

После того, как документы о приемке незарегистрированного оборудования были подписаны, поставщик получил бюджетные деньги по контракту – более 25,7 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Томска.

Напомним, что экс-главврача Парабельской больницы будут судить за злоупотребление полномочиями. А директора «Томских электросетей» обвиняют в даче 180 тысяч рублей в качестве взятки.