Полиция задержала жителя Томска за ложное сообщение о минировании Коммунального моста

В Томской области полиция задержала 67-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании Коммунального моста. Задержанным оказался неоднократно судимый житель региона, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В УМВД России по Томской области поступило анонимное сообщение о якобы существующей опасности объекту транспортной инфраструктуры, соединяющему улицу Нахимова с Шегарским трактом в областном центре", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчину, который донес ложные сведения, искали совместно с с региональным УФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В течение часа, после звонка, подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело.