В Томской области из-за жары могут начать плавиться рельсы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области и еще в трех регионах России из-за аномальной жары могут начать плавится рельсы. Об этом заявил научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Как рассказали эксперты, риски деформации рельс существуют в Уральского федерального округе (УрФО), Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях. Во всех четырех регионах в ближайшие дни будет преобладать аномальная жара и сухая погода.

Помимо этого в научно-исследовательском институте отметили, что из-за такого климата, в регионах есть риск проблем с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.