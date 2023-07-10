«За лося – 80 тысяч, а за кабана – 30 тысяч»: томичам напомнили о штрафах за сбитых на дороге диких животных

С начала года на дорогах Томской области сбили более 30 животных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области нередки случаи, когда автомобили сбивают диких животных на дорогах. Только с 1 января по 11 июня произошел 31 такой случай. Например, в апреле машина по дороге к Томску сбила насмерть молодого лося.

Помимо штрафов за нарушение ПДД, которые привели к аварии, ее виновник должен оплатить штраф за сбитое животное. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, должен быть возмещен причиненный окружающей среде вред. Точные суммы штрафов указаны в соответствующем приказе Минприроды РФ.

Так, за сбитого лося придется заплатить 80 тысяч рублей, а за кабана – 30 тысяч. Штраф за сбитого медведя составляет 60 тысяч рублей, а вот за волка, лису, енотовидную собаку – 200 рублей. За сбитого крота, хомяка или суслика штраф составляет 100 рублей, за глухаря – шесть тысяч, за гуся – тысячу рублей, а за перепела – 200 рублей.