Десятки домов Томска останутся без холодной воды 10 июля

Холодное водоснабжение будет отсутствовать на улицах Суворова, Лазо, Черных и Иркутском тракте. Фото: "Томскводоканал"

Завтра, 10 июля, в Октябрьском районе Томска проведут так называемую переврезку водопроводной линии диаметром 800 мм. Абонентов переключат на новую водопроводную линию для того, чтобы в дальнейшем снизить число повреждений на сетях водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба «Томскводоканала».

В связи с капитальным ремонтом сетей с 9:30 10 июля до 8:00 11июля без холодной воды останутся 22 дома. Плановые отключения произойдут по следующим адресам:

- Ивана Черных ул, 18, 18а, 30а, 34/3, 38;

- Иркутский тракт, 13/6;

- Сергея Лазо ул, 3/2, 3/5, 3/6, 3а, 3б стр. 3, 3г, 3д, 3е, 5, 5 стр. 3, 5 стр.1, 5 стр.2, 5 стр.6, 5а;

- Суворова ул, 12, 17а.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что актуальную информацию об отключениях горячей воды по разным адресам можно найти на портале «Активный житель».

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