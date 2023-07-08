В Томской области за 5 месяцев выросла цена корзину базовых продуктов

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В Томской области подорожал набор базовых продуктов. По информации Росстата, за 5 месяцев стоимость увеличилась на 5,3%.

Уточним, что в январе 2023 года в Томской области минимальный набор продуктов обходился в 5 431,88 рубля, в мае его стоимость составила 5 673,81 рубля. За 5 месяцев стоимость выросла примерно 240 рублей или 5,33%. При этом средняя стоимость минимального продуктового набора в Сибири по итогам пяти месяцев 2023 года составляла 5 826,52 рубля, с января она выросла на 4,9%.

Отметим, что больше всего в структуре стоимости товара преобладает хлеб, молочные продукты, мясо, птица, овощи. Менее всего - жиры, рыба, чай, сахар, кондитерские изделия, специи, соль и яйца.