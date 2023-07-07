В Томской области до 10 июля сохранится чрезвычайный класс пожарной опасности

Фото: Алексей Булатов

В Томске и области с 8 по 10 июля ожидается высокий четвертый класс пожарной опасности. Томичам необходимо соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

«По информации ТЦГМС, по Томску и области с 8 по 10 июля ожидается высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении.

В это время томичам необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Напомним, с 15 мая в регионе действует особый противопожарный режим. Нарушение требований пожарной безопасности во время этого режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

В настоящее время температура воздуха в регионе держится в пределах +30 градусов.