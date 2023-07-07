Ремонт томского ТЮЗа после пожара завершили на 65%

В зале установят дополнительное звуковое оборудование за 10 млн. Звук распределят по секторам, станет комфортно и гостям, и артистам Фото: Анна Ковалёва

В апреле 2023 года в Томске стартовал ремонт Театра юного зрителя. На проектно-сметную документацию выделили 2 млн рублей, а на сами работы 48 млн - в рамках нацпроекта «Культура малой Родины». Сейчас ремонт завешен на 65%. Что рабочие уже успели сделать – рассказал журналистам директор театра Андрей Сидоров. На пресс-конференции побывал корреспондент «Комсомольской правды – Томск».

Фото: Анна Ковалёва

«Кровельные работы подрядчик «СКИТ 93» завершил уже на 50%. На техническом этаже театра все убрано, чисто. Старый утеплитель выкинули, новый готов к укладке. Исчезла ужасная дыра в потолке, положили новое железо», - рассказывает Андрей Сидоров.

Журналистов пригласили подняться в «святая святых» - на технический, самый верхний, этаж здания. Сюда разрешено заходить только техперсоналу.

Фото: Анна Ковалёва

Здесь работают над потолком – уже ликвидировали дыры, которые образовались в результате пожара. Напомним, ТЮЗ горел в 2021 году. Поверхности заштукатурили, устанавливают лепнину. Идут подготовительные работы к покрытию специальными обоями. Позже их зашпаклюют начисто и покроют краской.

Фото: Анна Ковалёва

А это сцена. Как раз здесь воссоздают поврежденную огнем лепнину. Готовые элементы сушат и отправляют на 3-й этаж.

Фото: Анна Ковалёва

В кирпичной стене видна большая трещина. По словам Сидорова, еще неизвестно, что с этим решат делать строители.

Фото: Анна Ковалёва

«Специальные технические работы проведут по утеплению или вообще снесут и новую создадут. Пока мы этого не знаем», - сказал Андрей Александрович.

Фото: Анна Ковалёва

Весь зрительный зал на данный момент – в строительных лесах. Директор говорит, что здесь абсолютно все будет по-новому.

«Обои, батареи и паркет заменят. Мы пригласим специалистов, которые установят новые кресла. Теперь будет удобно даже малышам – ребята смогут адаптировать высоту сиденья под свой рост», - отметил директор.

Кресла складываются, благодаря этому сиденья приподнимаются Фото: Анна Ковалёва

Световое и звуковое оборудование уже демонтировали и убрали со сцены. Дорогостоящую аппаратуру временно сложили в фойе - на стеллажи, куда не попадает пыль.

«Мы приобрели на средства нацпрограммы и дополнительное звуковое оборудование, это обошлось в 10 млн рублей. Технику уже протестировали. Теперь в зале будет совершенно новый звук – комфортный одновременно и для зрителя, и для артистов», - уточнил Андрей Сидоров.

Он добавил, что все работы идут по графику. От сроков поставки материалов будет зависеть конкретная дата открытия театра.

«Завершится ремонт ориентировочно 1 декабря 2023 года. Потом будем готовиться к открытию в новом зале, которое, дай Бог, произойдет числа 10-го», - сказал руководитель ТЮЗа.

Фото: Анна Ковалёва

Чтобы ввести большую сцену в эксплуатацию, с начала нового сезона начнут грандиозную работу по возвращению спектаклей. Уже сейчас театралы определили, что именно смогут включить в репертуар.

«В первую очередь на сцену вернутся те спектакли, которые мы играли на других томских площадках все это время. Будет большое количество вводов новых артистов, потому что за 2 года у нас произошли изменения в труппе. Потребуется много репетиций, прогонов. И будем восстанавливать декорации», - уточнил Сидоров.

Фото: Анна Ковалёва

45-й, юбилейный, сезон откроется 22 сентября на сцене «Облсофпрофа» премьерой режиссера Ивана Пачина «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова.