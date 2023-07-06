В Томске ряд ТЦ эвакуированы из-за сообщений о минировании

Фото: "Регион-70"

Эвакуация из торговых центров Томска «Бум», Мегаполис» и «Мега Маркет» проходит в Томске в четверг, 6 июля, из-за сообщений о минировании, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, в настоящее время людей эвакуируют из зданий торговых центров «Мегаполис» на улице Бердской, «Бум» и «Мега Маркет». На месте работают полиция и скорая.

Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

«Здание "Мегаполис" на Бердской «заминировано»;

«Сейчас около ТЦ БУМ скорая и полиция с собачкой. Проезд закрыт. Сотрудники и посетители эвакуированы»;

«Здание "Мега маркет" на Пушкина угроза теракта. Ждём на улице, пока кинологи обойдут здание», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Также очевидцы сообщают, что в настоящее время из-за сообщения о минировании закрыт «Быстроном» на улице Бердской.