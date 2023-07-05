«Жена клиента оттащила меня от него за волосы»: 23-летняя томичка рассказала, как работала стриптизершей

Молодая томичка согласилась танцевать в неглиже, чтобы оплатить поездку на концерт любимой группы. Фото Арины Шнайдер

Танцевать в неглиже перед десятками незнакомцев – 19-летняя Арина Шнайдер и представить не могла, что однажды станет этим заниматься. Когда студентка томского техникума узнала, что в Санкт-Петербурге состоится концерт ее любимой музыкальной группы, решила во что бы то ни стало заработать себе на поездку. Пошла устраиваться официанткой в мужской клуб, но неожиданно для самой себя оформилась стриптизершей. Как это произошло - Арина рассказала журналистке «Комсомольской правды – Томск».

Фото Арины Шнайдер

Перевербовка: «кошечки» и волны бедрами

«Я искала работу на совмещение с учебой, так как мне надо было срочно исполнить свою мечту, а оставалось только 2 месяца. Я очень сильно хотела попасть на концерт Rammstein. У меня были билеты на самолет до Питера, но и там надо было существовать на что-то», - вспоминает томичка.

По словам Арины, на собеседовании в клубе ее «перевербовали»: сказали, что не возьмут официанткой, но хотят видеть на сцене, объяснили нюансы работы.

«Предложение повергло меня в шок, потому что я всю жизнь думала, что танцовщицы стриптиза оказывают интимные услуги. Но меня переубедили, показали crazy-меню. Я ушла и думала еще целую неделю. Советовалась с подружками. В итоге поняла, что никто меня не ударит, не покусает за то, что я просто схожу хотя бы на тренировку», - говорит Арина.

Фото Арины Шнайдер

Юная томичка для себя решила, что заработает деньги, слетает на концерт и больше не вернется в клуб. Получив согласие Арины, работодатели попросили одну из опытных танцовщиц продемонстрировать ей номер.

«Я обалдела, честно говоря. Думала – господи, как она под потолок забралась, это вообще возможно?», - делится впечатлениям девушка.

Не имеющей хореографической подготовки Арине показали базовые движения. Нужно было делать так называемые волны бедрами, а потом кататься по полу в партере.

Фото Арины Шнайдер

«Это выглядело нелепо и очень странно. Мне казалось, что не смогу никогда в жизни, хотелось развернуться и уйти. Но на 2-й тренировке что-то начало получаться, когда кошечек изображали. На 3-й уже совмещали изученное под музыку», - делится девушка.

Провальный дебют

При первом выходе на сцену Арину сильно трясло от волнения. Она старалась держать в голове план того, что нужно делать.

«Получилось из этого «ничего». Мне потом рассказывали, какая была реакция – все просто смеялись.

Со временем томичка поняла, что атмосфера ночной жизни очень сильно ее затягивает. Довольно быстро Арина привыкла к своей необычной профессии.

Про деньги: по чем приват?

По словам Арины, у стриптизерши нет потолка для заработка. График составляешь по желанию – 4 смены в неделю.

«Чаевые там очень разные дают – купюры от 50 рублей до 5 тысяч. Но вообще это редкость: оставляют только люди, которые давно приходят. У меня за выступления не бывало хорошего заработка, я всегда говорила, что танцую 2 притопа, 3 прихлопа. Вывозила на харизме. Основные деньги шли между треками», - поясняет Арина.

Томичка признается, что для танцовщицы самое важное не отлично двигаться, а уметь общаться и флиртовать. Подходишь к столам, знакомишься с гостями. Говоришь: «Пойдем, я станцую для тебя приват». Каждый эксклюзивный 6-минутный танец стоит порядка полутора тысяч рублей.

Фото Арины Шнайдер

«Как раз с этим у меня никогда не было проблем. Я всегда могу подойти к человеку на улице и сказать: «Ты мне понравился, давай познакомимся», - говорит Арина.

Еще 1 способ заработать вне сцены - попросить: «Угости меня коктейлем». Со всех таких продаж девушки получают проценты от работодателя.

Средний заработок зависит от сезонности, пик приходится на новогодние праздники.

«Тогда очень много гостей, приходится прямо носиться между столиками и пытаться всем уделить внимание, каждый хочет на тебя потратить деньги. Минимум 100 тысяч рублей каждая танцовщица вынесет за месяц», - признается Арина.

Девушка подчеркнула, что одно время ей довелось потанцевать и в Новом Уренгое – там доход был выше раза в 3.

Особенности профессии: полный стрип, каблуки-гиганты и опасные моменты

«Новенькие девочки первую неделю вообще не раздеваются, пока не адаптируются, танцуют в белье. В основном это топлес: 2 трека по 3 минуты, снимается верх. Некоторые делают и полный стрип, в том числе я. Впервые это очень тяжело, но поддерживает коллектив, раз через 5-6 уже не видишь в этом ничего такого», - говорит девушка.

Одна из особенностей работы стриптизерши – каждой девушке приходится привыкать к гигантским каблукам. Из-за неудобной обуви Арина не раз падала на глазах у всех.

«Первые 2 смены ходишь и за стеночку держишься. Потом уже нормально, но нелепые ситуации случаются. Однажды я вставала с дивана, подвернула ногу, упала прямо перед гостем. Посмотрела с колен на него и сказала: «Боже, какой ты сногсшибательный!», - поделилась смешной историей танцовщица.

Фото Арины Шнайдер

Нередко девушкам поступают непристойные предложения. Пьяные гости поджидают их у выхода из клуба. Обычно танцовщицы просят охрану проводить их до такси. Арина пояснила, что в мегаполисах стриптизерши часто оказывают интимные услуги, приезжие попросту не знают, что в Томске для танцовщиц установлены большие штрафы за близкое общение с клиентами.

«Был лично у меня и опасный момент: как-то в мужской клуб ворвалась жена гостя, с которым как раз-таки сидела я. Меня оттащили за волосы просто», - рассказала томичка.

Как узнали близкие: мама передумала выгонять дочь из дома

Арина бросила учебу, в течение 3 лет продолжала танцевать в мужском клубе. От знакомых никогда не скрывала, чем зарабатывает на жизнь. Лишь самым близким говорила, что она официантка.

Танцовщица говорит, что в 17 лет она наряжалась в Снегурочку для детей, сейчас делает это для их пап. Фото Арины Шнайдер

Иногда среди гостей клуба случайно оказывались знакомые Арины. Здоровались, относились к ее деятельности нормально. Только года через 2, когда девушка начала выкладывать откровенные фотографии в соцсетях, обо всем догадались ее сестра и дядя. Говорили маме Арины, но та не верила.

«Мама сразу предупреждала: если узнает, то танцую, я поеду жить отдельно. Так что скрывала до последнего. Спустя 3 года она попросила: «Расскажи мне уже все честно». Это было очень эмоционально. Я сидела плакала, а мама просто обняла меня и сказала: «Если тебе нравится – танцуй. А чего ты ревешь?». Я ответила: «Вообще-то ты обещала меня выгнать», - смеясь, делится девушка.

Когда о профессии Арины узнал ее отец, он сказал коротко и просто: «Это временно».

Положительный опыт: свершившиеся мечты и уверенность в себе

Сейчас Арине 23 года. После 3 лет работы стриптизершей она ушла в другую сферу деятельности. Основными причинами перемен стали разногласия с руководством и несерьезное отношение к танцовщице мужчин.

Фото Арины Шнайдер

«Клуб мне очень много дал: я не одну свою мечту исполнила. Покупала маме дорогущие подарки – телевизор, смартфон, о чем раньше и мечтать не могла. Теперь я на дневной работе, сейчас физически намного лучше себя чувствую, но с ностальгией пересматриваю видео со своими танцами», - признается томичка.

Арина Шнайдер добавила, что должность танцовщицы помогла ей не только заработать, но и стать уверенной в себе. Говорит, за всю жизнь она не слышала в свой адрес столько комплиментов, сколько получила их в клубе.

«Когда тебе много раз говорят, что ты очень красивая, это сильно возвышает самооценку. Ты перестаешь обращаться внимание на ненужные стереотипы. И я поняла для себя, что заслуживаю большего, чем когда-то мне казалось. Многие люди говорили, что я изменилась», - признается томичка.

Арина добавила, что пока она по привычке живет одним днем и еще только собирается задуматься над тем, как выстроить свою дальнейшую жизнь.