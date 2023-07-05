«Граффити как хобби»: томич рассказал о своем участии в фестивале «Выход в город»

В Томске проходит Фестиваль уличного искусства «ВЫХОД В ГОРОД», который собрал художников из разных городов России, объединенных темой «Сибирь – место силы». Цель фестиваля - привлечь внимание к значимости и красоте уличного искусства в современном обществе.

В рамках фестиваля, журналист «КП -Томск» побеседовал с одним из участников - Захаром Ефановым из Северска. Он поделился своим опытом в создании муралов, рассказал о своих планах на будущее и многое другое.

О создание мурала

— Как вы попали на фестиваль «Выход в город» в Томске и почему решили создать мурал на тему Сибири?

— На фестивале я оказался по приглашению организаторов. Мне предложили принять участие и разработать эскиз для мурала. Мне показали поверхность, на которой предполагалось создание мурала, и я согласился. Тема «Сибирь - место силы» была общей для всех муралов, реализуемых в рамках этого фестиваля, поэтому я не принимал решение о выборе темы самостоятельно, она была изначально известна.

— Каково ваше мнение о значимости данного фестиваля и организации Street Vision в поддержке художественного сообщества?

— Я считаю, что фестиваль «Выход в город» и все проекты, которые реализуются Street Vision в сфере современного искусства, очень важны и сильно помогают художникам, занимающимся уличным рисованием и другими формами современного искусства. В нашем регионе ежегодно реализуется всего один-два проекта по этой тематике, а самым крупным и значимым остается организация мероприятий, которые проводит Street Vision. Здесь художники имеют возможность общаться, встречаться, а также приезжают художники из других регионов, проводятся лекции и другие мероприятия. Все это способствует развитию и поддержке данного направления искусства в нашем регионе.

— Опишите основную идею вашего мурала «Сила Сибири». Каким образом вы передаете смысл и идею ваших творений?

— Мой мурал состоит из двух частей, каждая из которых передает свой уникальный смысл и идею.

На левой половине изображена девушка в традиционной русской одежде, сарафане и косой. Она находится на фоне зеленого леса, что символизирует силу природы в Сибири. Рядом с ней летит воробей, который можно интерпретировать как символ простой, но жизненной мудрости. Смысл этой части заключается в том, что традиции и культура народов Сибири сохранились сквозь поколения и являются источником силы для этого региона.

На правой половине изображена современная девушка в наушниках и современной одежде. Она стоит на фоне закатного неба, что может символизировать переход от старого к новому, от традиций к инновациям. Около нее изображена взлетающая ракета, что символизирует научные достижения и инновации, превращающие Сибирь в сильный и современный регион. Смысл этой части заключается в том, что научная деятельность и инновации являются новой силой Сибири.

В целом, «Сила Сибири» передает идею, что традиции и инновации могут существовать параллельно и служить источником силы для региона. Разные времена и культуры могут сочетаться и совместно формировать сильное и прогрессивное будущее.

— Захар, почему вы решили разделить мурал на две части, каждая из которых символизирует разные аспекты Сибири – традиции и инновации?

— Идея разделить мурал на две части пришла мне, когда я увидел поверхность стены с тремя штабинами. Одна из них проходит ровно посередине стены, разделяя ее на две равные части. При создании эскиза я продолжил развивать эту идею, и в итоге получился проект, в котором каждая часть мурала символизирует разные аспекты Сибири. Нет конкретных аргументов или причин для такого разделения, это просто фантазия и идея.

Опыт работы

— Какие сложности или особенности возникли во время создания мурала? Были ли ограничения или особые требования со стороны организаторов фестиваля?

— Основной сложностью было работать с такой большой поверхностью впервые. Я переживал перед началом работы, но все пошло гладко и результат удовлетворил меня. Организаторы фестиваля не накладывали на меня ограничений, кроме временных рамок и количества краски. Мой проект соответствовал тематике фестиваля и был одобрен департаментом архитектуры города Томска. В целом, не возникло серьезных проблем или сложностей во время создания мурала

Дальнейшие планы и идеи

— Каковы ваши планы на будущее? Хотели бы вы продолжать работать над подобными проектами или у вас есть другие творческие идеи?

— Что касается моих планов на будущее, я не могу сказать точно. Для меня граффити и уличное искусство - это в первую очередь хобби, а не способ заработка или образ жизни. Поэтому я буду продолжать работать и развиваться, но у меня нет конкретных планов на данный момент. Если у меня появятся возможности участвовать в организации мероприятий или проектов большего масштаба, которые соответствуют моим интересам, то я буду рад принять участие и работать в этом направлении.

— Что еще вы хотели бы добавить о вашей работе и о значимости искусства в современном обществе?

— Я надеюсь, что мой мурал, так же как и работы всех остальных участников фестиваля, будет способствовать развитию уличного искусства. Я верю, что люди начнут интересоваться им и понимать его значение. В современном обществе уличное искусство играет важную роль в украшении городов и вызывает положительные эмоции у прохожих. Я считаю, что это должно популяризироваться, чтобы больше людей могли насладиться его красотой и творческим выражением художников.

Автор: Ойбек Шомуродов