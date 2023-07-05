Студентам рассказали про поддержку коренных народов

На Таймыра системная поддержка коренных народов будет продолжена. Фото: Кристина Иванова

4 июля лучшие студенты Всероссийской образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» посетили компанию «Норникель».

Вице-президент компании Андрей Грачев рассказал, что для бизнеса важно повышать потенциал коренных народов – то есть обучать, развивать и создавать новые компетенции. И именно Школа общественной дипломатии должна помочь слушателям стать лидерами среди своих народов, аккумулировать и выражать их точку зрения, а также помогать людям принимать решения в рамках установленных процедур.

Программный директор Школы общественной дипломатии Алексей Цыкарев уверен: «Я думаю, все отметили, что «Норникель» заинтересован в наращивании потенциала коренных народов, несмотря на то, что прекрасно понимает, что эти люди в будущем могут быть их оппонентами. Возможно, выпускники Школы будут серьезно и строго продвигать свою повестку в диалоге с компанией. Но тем не менее компания хочет общаться с легитимными представителями, которые являются лидерами своих сообществ на местах. И делает все для этого».

На встрече обсудили также элементы корпоративной политики «Норникеля», которая включает в себя применение принципа свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). Эксперт компании Василий Захаров привел в пример подписание соглашения о согласии коренных жителей поселка Тухард на Таймыре на переселение и развитие поселка, а также консультации в рамках планируемого освоения Колмозерского месторождения лития в Ловозерском районе Мурманской области.

«Для меня было очень интересно послушать про СПОС», – сказала финалистка Школы общественной дипломатии с Таймыра Валерия Аксенова. «У нас активно обсуждался этот принцип, но только здесь я услышала, что это был действительно осознанный выбор, поняла, как проверялся каждый житель и учитывались голоса. Для меня это было важно. А ещё меня очень обрадовало, что программы по взаимодействию с коренными малочисленными народами будут продолжены после 2024 года – нам дали такие гарантии».

Рассказали участникам и о том, как компания выстраивает диалог с общинами и организациями коренных народов, проводит этноэкспертизы и поддерживает традиционные промыслы. Кроме того, была затронута актуальная сегодня ESG-повестка, а во время неформального общения со студентами Андрей Грачев отметил важность изучения английского языка.

«Школа общественной дипломатии – это наш совместный проект с Федеральным агентством по делам национальностей, Министерством иностранных дел и МГИМО. И мне кажется, что он очень важный. Ведь наши студенты – будущие полномочные представители КМНС на международной арене, на таких площадках, как ООН и другие. Так что это значимо не только для «Норникеля» и других российских компаний, но и для всей Российской Федерации», – подчеркнул Андрей Грачев.