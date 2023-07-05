Специалистам в металлургии повысят зарплаты

Металлургам повышают зарплату. Фото: Кристина Иванова

Повышение затронет сотрудников всех предприятий группы «Норникель», во всех регионах, где работают активы компании. А это Красноярский край, Забайкалье и Мурманская область. В 2023 г. заработная плата вырастет на 6,1%.

Решение о пересмотре заработной платы принималось по совокупности факторов: инфляция, покупательская способность и анализ рынка труда в регионах присутствия.

Компания полностью сохраняет социальный пакет, один из лучших в отрасли, выплачивает конкурентноспособную заработную плату и проводит ее регулярную индексацию, несмотря на рост затрат и новые вызовы в операционной и сбытовой деятельности. Компания запустила новые меры поддержки и сохранения финансового благополучия сотрудников, увеличила фонд, предназначенный для материальной помощи в сложных жизненных ситуациях. Все социальные обязательства «Норникель» выполняет – и перед многотысячным коллективом, и перед обществом в целом», – отметила Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля».

В среднем, зарплата сотрудников металлургического гиганта за период 2018-2022 г. выросла на 75%, что значительно выше уровня инфляции. А в 2022 г. зарплата была увеличена в Норильске и Красноярском крае на 20%, в Мурманской области и других регионах — 10%.

В дополнение к соцпакету, в 2023 г. «Норникель» предложил сотрудникам участие в корпоративной программе «Цифровой инвестор», предоставив участникам программы денежные средства на покупку цифровых финансовых активов, привязанных по стоимости к акциям компании, с перспективой получения сотрудниками дополнительного дохода.