Сибирские ученые исследуют флору и фауну в окрестностях Мончегорска

Растительность на окраине Мончегорска благоприятна для пеночки-веснички Фото: Алексей Иванов

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук этим летом оценивают, как деятельность промышленных предприятий «Норникеля» влияет на биологическое разнообразие близ производственных объектов компании. Исследования являются частью Большой научной экспедиции – масштабной научной программы, организованной компанией в том числе для оценки воздействия на окружающую среду.

Ботаники, почвоведы и зоологи СО РАН начали с изучения окрестностей Мончегорска в Мурманской области. По завершении работ в Мончегорске ученые приступят к исследованиям в Печенгском округе – в Никеле и Заполярном. Параллельно исследования начнутся и в Красноярском крае и Забайкалье.

«Это важное мероприятие, которое впоследствии определит наши дополнительные действия по сохранению биоразнообразия и где необходимо, его восстановлению. Нам нужно понимать текущий статус и какие нужны шаги для улучшения экологической ситуации, если это потребуется», - прокомментировал Начальник управления экологической безопасности Кольского дивизиона «Норникеля» Евгений Курбатов.

Сейчас ученые исследуют флору и фауну на разном удалении от мончегорской промышленной площадки. В частности, орнитологи собрали сведения с четырех разных точек на маршруте исследований.

Предварительно ученые зафиксировали, что в самом Мончегорске, на окраине которого расположена основная производственная площадка Кольского дивизиона, много так называемых синантропных видов птиц, то есть таких птиц, которые адаптировались к жизни в городах: воробьев, ворон, голубей, чаек и уток. В то же время наличие по окраинам комбината различной растительности и групп деревьев создает хорошие условия для видов птиц из более далеких окрестностей, например, для пеночки-веснички.

Помимо птиц, ученые также изучают мелких млекопитающих и насекомых, а также почвенный покров. Собранные пробы почв отправляются в Новосибирск для лабораторных исследований. Такое комплексное исследование позволит ученым и компании точно оценить степень воздействия предприятий группы на природу.

«Норникель» осознает важность сохранения биоразнообразия, поскольку оно необходимо для поддержания жизни на планете. Стратегия компании в области экологии и изменения климата предусматривает снижение негативного воздействия на природные экосистемы и их биоразнообразие.