Томичи начали использовать новые купюры номиналом 100 рублей

Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату. Фото: Центробанк России

В Томской области уже находятся в обращении новые купюры номиналом по 100 рублей, сообщили в пресс-службе Отделения банка России по Томской области. Какое-то время они будут действовать наравне с купюрами образца 1997 года, так что стремиться заменить старые купюры на новые не нужно. Но со временем пришедшие в негодность купюры изымут из оборота, а использовать будут только новые.

Новые банкноты номиналом 100 рублей визуально несколько отличаются от старых. На ее лицевой стороне – изображение Спасской башни.

«Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату», - сообщается на сайте Центробанка РФ.

Также на лицевой части можно найти QR-код, который ведет на сайт Банка России: на странице можно узнать больше о защитных свойствах банкноты.