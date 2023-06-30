«Уехал на велосипеде и пропал»: томский волонтер рассказала, как смогли отыскать потерявшегося подростка

Пропавший оказался в соседнем городе. Фото: "ЛизаАлерт"

13-летний Матвей Гусаков приехал на летние каникулы из Юрги к своей бабушке в село Мельниково Томской области. Во вторник, 27 июня, стало известно, что мальчик пропал. Волонтеры срочно организовали поиски. О том, как нашелся подросток, рассказала координатор Кристина с позывным Мамба в Telegram-канале отряда «ЛизаАлерт».

«Я вызвалась, хотя это – мой первый опыт поисковой работы на дальнем расстоянии. Уже было получено свидетельство, что потерявшегося видели на велосипеде на одной из улиц в Мельниково. До 02:00 28 июня мы формировали список задач для поиска», - вспоминает девушка.

Поисковики приступили к работе в 7 часов утра. К ним подключились и некоторые жители Мельникова. Проверяли вокзалы, искали камеры наружного наблюдения, говорили со свидетелями, распространяли ориентировки, в том числе в Томске.

«В 9:00 получаем свидетельство из села Десятово Кожевниковского района: неравнодушная бабушка решила помочь нашему подростку и вызвала ему такси до Новосибирска. К счастью, остался номер телефона водителя такси. Выясняем, что у подростка с собой был велосипед и доехал он до колеса обозрения», - рассказывает Мамба.

К тому моменту к поискам уже присоединились добровольцы из Новосибирска и Кузбасса. Они активно распространяли ориентировки на потерявшегося мальчика в социальных сетях по 3 регионам.

Фото: "ЛизаАлерт"

«Взаимодействуем с полицией. Инфорг из Новосибирска включается в работу: формируем задачи, отправляем автономные группы. Начали с района, куда подросток приехал на такси: опросили сотрудников кафе и точек общепита, просмотрели видео с камер наблюдения», - говорит томичка.

В 15:30 на горячую линию поискового отряда позвонил один из сотрудников скорой помощи. Он сказал, что внешне похожего подростка отвозили в больницу. После этого сообщения к делу подключилась группа коротких прозвонов: проверили все новосибирские больницы. Благодаря этому удалось получить ценную информацию.

«Неизвестный парень был доставлен в больницу, а после отправлен в «Центр социальной помощи семьям и детям» по Новосибирску. Оперативно формируем группу добровольцев и отправляем ее для проверки в «Центр», - делится волонтер.

Одновременно на место выезжают и сотрудники полиции. По словам Кристины, в тот момент трое инфоргов «ЛизаАлерт», а с ними и координатор буквально замерли в ожидании.

«Минуты тянулись бесконечно, если честно. И, наконец, приходит фото подростка. Смотрим – наш! Мальчик найден, жив!», - говорит девушка.

Она добавила, что вернуть Матвея его семье удалось благодаря слаженной и оперативной работе волонтеров из разных регионов.

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