Экс-глава Ленинского района Томска Садковская ответит в суде за превышение должностных полномочий

Фото: УМВД по Томской области

Бывшую главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую и ее подчинённого будут судить за превышение должностных полномочий и пособничество в превышении должностных полномочий. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что глава Ленинского района Светлана Садковская была задержана 15 июля 2022 года. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По итогам судебного заседания главу района отправили в СИЗО, затем меру пресечения изменили на домашний арест. В январе 2023 года мера домашний арест был изменен на подписку о невыезде.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Светлана Садковская, будучи главой районной администрации, оказывала давление на жильцов дома, которые собирались сменить управляющую компанию. Для разрешения конфликта в пользу УК женщина воздействовала на членов совета дома через работодателей, а также устроила проверки на наличие в их квартирах перепланировок.

«Она же в период с ноября 2018 года по июль 2022 года при пособничестве начальника жилищно-коммунального отдела использовала в интересах органа местного самоуправления лиц, труд которых оплачивался управляющими организациями, осуществляющими деятельность на территории района», — говорится в сообщении.

В результате она нанесла коммерческим организациям в сумме более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.